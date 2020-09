Invazivke zaraščajo bregove Korna in povzročajo ekološko škodo

Bregovi goriškega potoka Koren so podobni džungli. Zaraščajo jih palme, pajesni, akacije, rožičevci in najrazličnejše druge eksotične rastline. Marsikatero izmed njih so prvotno posadili grofje Coronini v svojem parku, ki so ga začeli urejati konec 19. stoletja. Park so okrasili s številnimi sredozemskimi in eksotičnimi rastlinami, ki so se z leti razrasle po vsej bližnji okolici, še največ jih je ravno na bregovih Korna. Ker jih že dolga leta nihče ne čisti in vzdržuje, so popolnoma zaraščeni.

Grofje pred več kot sto leti verjetno niso bili seznanjeni z negativnimi učinki tujerodnih vrst na krajevno rastlinstvo, ki so po drugi strani danes vse bolj opazni. V Evropo in tudi v naše kraje so se z leti priselile še številne druge invazivne rastline, ki imajo škodljive vplive na domorodne vrste in ekosisteme, neposredno tudi na zdravje ljudi in gospodarstvo. Tega se vse bolj zavedajo tudi na krajevni ravni, tako da je deželna vlada v začetku avgusta sprejela sklep, s katerim je določila novo strategijo za »boj« proti eksotičnim invazivnim rastlinam. Za zatiranje invazivk je v prvi vrsti potrebno njihovo poznavanje, zato bodo posebno pozornost namenili ozaveščanju javnosti. Vsak izmed nas se mora zavedati, da mu lahko okrasne rastline z vrta »pobegnejo« v naravo in povzročijo zelo veliko ekološko škodo.