Ker občani niso poslali občini nobenih ugovorov ali pripomb, je goriški občinski svet med svojim torkovim zasedanjem potrdil urbanistično varianto št. 46 k občinskemu prostorskemu načrtu, kar družbi Unicomm omogoča, da na območju nekdanje Manifatture tabacchi na Drevoredu 20. septembra zgradi nov market iz verige Famila. »Investitorjem se mudi. Z deli bodo predvidoma začeli v čim krajšem možnem času, saj bi radi nov market odprli pred prihodnjo veliko nočjo oz. že v začetku prihodnjega leta,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna.

Ob zaključku gradbenih del na Drevoredu 20. septembra bo imela veriga Famila v Gorici dva marketa. Že več let je s svojo prodajalno navzoča v Ulici Terza Armata, zdaj bo razpolagala še z enim marketom na drugi strani mesta. Naložba v nov market naj bi znašala okrog pet milijonov evrov; kupci bodo imeli na voljo 1500 kvadratnih metrov prodajnih površin. Ob marketu bo parkirišče, do katerega se bo mogoče pripeljati z avtomobilom tako z Drevoreda 20. septembra kot iz Ulice Torriani. V novem marketu verige Famila bodo zaposlili vse uslužbence trgovine Komauli iz Ulice Don Bosco, ki jo bodo zaprli na pragu stoletnice, saj so jo odprli leta 1924. Poleg njih bo nov market kakorkoli potreboval še drugo osebje.