Iščejo denar za obnovo podgorske »pašerele«

V sklopu pregledovanja mostov in zagotavljanja varnosti je goriška občina usmerila svojo pozornost na brv čez Sočo, ki Podgoro povezuje s Stražcami. »Pašerela«, ki je bila zgrajena v 50. letih prejšnjega stoletja, bi potrebovala sanacijo in prilagoditev sodobnejšim standardom varnosti, pa čeprav za prehod kolesarjev in pešcev ni nevarnosti, zagotavlja občinska uprava. Ker so predvideni stroški za obnovo visoki, bo občina potrebna sredstva iskala tudi na državni ravni.

Potrebnih je več ukrepov

V prejšnjih dneh so na občini predstavili tehnično poročilo o splošni in protipotresni varnosti brvi, ki povezuje Podgoro in Gorico. Iz poročila, ki ga je izdelal arhitekt Andrea Marchioli, je razvidno, da potrebuje mostič izboljšanje protipotresne in tudi statične varnosti, med drugim bi bilo treba primerno prekriti kovinske dele konstrukcije in rešiti težave, ki so posledica infiltracije vode.

»Leta 2022 smo sicer že izpeljali nekaj obnovitvenih posegov na podgorski brvi, opraviti pa je treba še nekaj dela, potrebna je na primer sanacija ograje,« je dejala občinska odbornica za infrastrukturo Sarah Filisetti. »Monitoring stanja goriških mostov smo začeli leta 2019, trenutno se bližamo koncu. Tako kot smo pred časom storili za popravilo pevmskega mostu, moramo sedaj poiskati sredstva za sanacijo podgorske brvi, saj je dela kar veliko. Vsekakor je tako za kolesarje kot za pešce prehod mostu varen,« je zagotovil goriški župan Rodolfo Ziberna.

Imajo štiri možnosti

Občina je zasnovala štiri različne projekte za sanacijo podgorske brvi. V prvi, najbolj poceni varianti, bi s sanacijo preprečili poslabšanje razmer in zagotovili varen prehod »pašerele«. V tem primeru bi naložba znašala 1.050.000 evrov. Uresničitev najpopolnejšega načrta sanacije pa bi zahtevala bistveno več in sicer okrog 8.860.000 evrov. V tem primeru bi poskrbeli tudi za potresno odpornost mostu.

Ostali dve opciji predvidevata splošno izboljšanje varnostnih razmer in naložbo 3.395.000 evrov oziroma delno izboljšavo protipotresne varnosti in druge sanacijske posege, za kar bi Občina Gorica kakorkoli potrebovala približno 6.150.000 evrov.