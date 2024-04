Iščejo ideje za dotrajano sejmišče

Trgovinska zbornica za Trst in Gorico ter goriška občina sta napovedali objavo razpisa za prijavo interesa za oživitev sejemskega razstavišča, ki že dolga leta sameva. Novost sta včeraj sporočila predsednik Trgovinske zbornice Antonio Paoletti in goriški župan Rodolfo Ziberna, ki sta se pred kratkim sestala, da bi razpravljala o možnostih za oživitev objekta tudi v vidiku bližajoče se Evropske prestolnice kulture 2025.

Kdaj točno bodo objavili razpis, ni znano. Paoletti je zagotovil, da se bo to zgodilo kmalu. Namenjen bo predvsem študentom, arhitektom in podjetnikom, je povedal na včerajšnji predstavitvi razpisa v prostorih Trgovinske zbornice in dodal, da bodo na tak način iskali ideje za oživitev dotrajanega sejmišča. Srečanja so se udeležili tudi generalni tajnik Trgovinske zbornice za Goriško in Tržaško Pierluigi Medeot, goriška občinska odbornica za Evropsko prestolnico kulture Patrizia Artico in goriška podžupanja oziroma občinska odbornica za urbanizem Chiara Gatta. »Ureditev nakupovalnega centra na območju razstavišča ne pride v poštev. Območje bi raje prelevili v kraj srečevanja, ki bi bil privlačen predvsem za mlade,« je dejal Paoletti.

Med EPK dogodki na prostem

»V enem izmed paviljonov smo nekoč razmišljali, da bi lahko uredili zgodovinski muzej z večpredstavnimi vsebinami,« je spomnil župan Ziberna. Ob tem je opozoril na dejstvo, da je treba pri oblikovanju predlogov upoštevati tudi ekonomski vidik, saj niso vse možnosti finančno vzdržne.

Med EPK 2025 bodo lahko na območju razstavišča na prostem potekali razni dogodki. V paviljonu B bo možno prirejanje srečanj, ki pa ne bodo odprta javnosti. »Tu bomo lahko prirejali razne konference in podobne dogodke. Teh srečanj pa se bodo lahko udeležili le povabljeni gostje,« je pojasnil predsednik Trgovinske zbornice. V pavilijonu B bo na primer potekala državna konferenca italijanske Karitas, in sicer med ponedeljkom, 8. aprila, in četrtkom, 11. aprila.