Iščejo rešitev za kopanje na Soči

V Novi Gorici je javnost po tragični julijski utopitvi 10-letnega dečka v reki Soči razdeljena: nekateri se zavzemajo za prepoved kopanja v Solkanu, drugi, predvsem domačini, so temu odločno proti. »Domačine razumem, saj gojijo poseben odnos do tega dela Soče, obenem je to tudi del solkanske identitete. Zato nisem bil presenečen, ko sem te dni dobival pisma z nasprotovanji prepovedi kopanja. Vendar gre tu za resno in bolj kompleksno problematiko,« poudarja novogoriški župan Klemen Miklavič in dodaja, da občini zagotavljanje varnosti pred utopitvami nalaga tudi slovenska zakonodaja.

»V tem trenutku sem v resnih dogovorih s Soškimi elektrarnami, predvsem pa z Ministrstvom za infrastrukturo, kajti na njih je, da zagotovijo varnost na tem območju – vsaj do te mere, da bi bili ljudje obveščeni, kdaj se začne dvigati vodostaj,« poudarja župan. Za začetek so se dogovorili, da še pred koncem sezone namestijo fiksne označbe, iz katerih se da razbrati, da se vodostaj reke dviguje. Največ nesreč se namreč pripeti takrat, ko elektrarna v Solkanu naenkrat spusti velike količine vode.