Iščejo skupno podzavest

Pred dnevi se je v galeriji ARS na goriškem Travniku predstavila večja skupina likovnih ustvarjalcev, pretežno z Goriškega, ki so na ogled postavili številna likovna in tudi fotografska dela. Šlo je za četrto izvedbo srečanja umetnikov, ki na različnih področjih slikarske umetnosti in v raznih tehnikah in slogih plemenitijo bogato likovno ustvarjalnost v Posočju. Zraven so tudi umetniki iz bolj oddaljenih krajev, ki svojo umetniško žilico razvijajo prav na Goriškem. Na razstavi, ki sodi v okvir pobude Drobci skupne podzavesti so na ogled tudi dela mojstrov, ki jih ni več med nami, a njihove slike pričajo o bogastvu likovne ustvarjalnosti v goriškem čezmejnem prostoru. Tokratni likovni in v manjši meri fotografski pregled nosi naslov Od tiste točke dalje, svoja dela pa je na ogled postavila dvajseterica umetnikov. Omeniti gre, da na razstavi sodelujeta tudi dva fotografa Skupine75.

Srečanja v galeriji ARS se je udeležilo veliko avtorjev in tudi veliko ljubiteljev likovnih prikazov. V imenu slovenske galerije je prisotne pozdravila njena predstavnica Franka Žgavec, ki je poudarila, da gre za pomemben prikaz čezmejne likovne umetnosti, na katero smo kot Goričani z obeh strani meje lahko upravičeno ponosni. V imenu goriške občine je navzoče nagovoril odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, ki je razstavo postavil med pomembnejše dogodke GO!2025, ki obiskovalcem Goriške razodene, da je umetnost v teh krajih zelo razvita in da se lahko kosa tudi z drugimi, večjimi kraji zvenečih imen. Med drugim je povedal, da se je z evropsko prestolnico kulture, povečal tudi dotok turistov, in sicer za več kot 20 odstotkov. Na koncu je izrazil upanje, da bi po letu 2025 razne kulturne zvrsti ne izgubile trenutnega zagona in da bi se trend ustvarjalnosti še nadalje uspešno razvijal.

EPK naj prispeva k zbližanju

Bolj podrobno je o sami razstavi spregovoril snovalec in glavni organizator dogodka, slikar Livio Caruso. Poudaril je, da se je letošnja izvedba pobude še okrepila in to zaradi pomembnih dogodkov, ki smo jim priča v teh mesecih, ko se Gorici skupaj predstavljata kot Evropska prestolnica kulture. Predvsem je naglasil, da »skupna podzavest«, ki se pojavlja v naslovu, prej ko slej pomeni tudi skupni kulturni prostor, ki je neločljiv in tudi nerazdrobljen. Naslov dogodka pa ne pomeni samo to, je podčrtal Livio Caruso. Skupna podzavest s svojimi drobci pomeni tudi sosledje podob, ki pripadajo podzavesti slehernega avtorja in jo ta deli s skupino kolegov, kot bi posamezni drobci oblikovali neko skupno, pa čeprav spremenljivo upodobitev. Dodal je še, da bi priložnost skupne prestolnice kulture med Novo Gorico in Gorico, lahko predstavljala primer zbliževanja in sprave med državami, skupnostmi in različnimi kulturami.

Goriško območje je bilo in je še prostor, v katerem so odvijajo povsem svojevrstni zgodovinsko-zemljepisni in družbeno-kulturni dogodki, v katerih pa je mogoče zaslediti priložnosti sprave in sožitja. Ali bo kultura za to našla rešitev, se je na koncu vprašal Livio Caruso. Dodal je še, da bo razstava postala potujoča: julija bo gostovala v Hiši Maccari v Gradišču, od 9. do 23. avgusta v Galeriji75 v Števerjanu, septembra v frančiškanskem samostanu na Sveti Gori, oktobra pa v Galeriji Stopa v Šempetru. Razstava bo odprta do 28. junija, njen ogled pa je možen ob ustaljenih urnikih Katoliške knjigarne.