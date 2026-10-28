»Težko je še kaj izboljšati, letošnji finale je bil prava poslastica«

S petim zaporednim slavjem Real Madrida (»blancosi« so v finalu s 76:73 ugnali beograjsko Mego) se je v soboto sklenila letošnja izvedba mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup v organizaciji AŠZ Jadran. O tem, kako je vse skupaj potekalo, smo se pogovorili z glavnim pobudnikom turnirja Borisom Vitezom.

Kakšen je končni obračun letošnje izvedbe turnirja?

Mislim, da si zasluži desetico, bili smo res blizu odlike. Ker je turnir zelo zahteven, število udeležencev veliko in raven ekip visoka, vedno kaj zmanjka, ampak vse se je na koncu izteklo kot po planu. Lahko mirno izjavim, da je bila tudi letošnja izvedba zadetek v polno. Od nedelje dalje prejemamo same pozitivne feedbacke, pohvalili so nas iz Madrida in Badalone, Miško Ražnatović iz Beograda nam je poslal lepo sporočilo. Vse to poplača ves vloženi trud in ti da energijo za naprej.

Izenačen finale je predstavljal verjetno idealen zaključek, kajne?

Bil je verjetno najlepši finale na dosedanjih petih izvedbah, gotovo tisti najbolj izenačen. Nasproti sta si stala dva velikana: na eni strani Real Madrid, na drugi pa Mega, ki zbira talente s celotnega območja nekdanje Jugoslavije. Res je bilo neverjetno pomisliti, da so ti fantje stari šele 16 let. Prikazali so zrelo igro, fizično na zelo visoki ravni. Za poznavalce mladinske košarke je bil finale prava poslastica.

Na predstavitvi turnirja ste omenili morebitno širitev, mogoče celo ne ekipe izven Evrope. Že delate na tem?

Ne še. Nekaj idej je že prišlo na dan v minulih mesecih. Turnir je postal zelo zanimiv, prepoznaven in zato tudi vabljiv za velike evropske klube in ne samo. Letos so na naša vrata potrkali klubi iz Gruzije, Avstralije in Rusije. Dobro bomo morali premisliti, ali je širitev prava pot. Trenutna dolžina štirih dni je idealna, saj moramo upoštevati, da ti fantje še obiskujejo šolo. Bolj se moramo osredotočiti na dodaten dvig kakovosti, čeprav je tudi to zelo težko, saj smo že čisto pri vrhu. Težko je še kaj izboljšati, ko lahko računaš na dva kluba španske šole, ki je na najvišji evropski ravni, na slovensko mladinsko reprezentanco, na milanski Armani in beograjsko Mego. Nekaj idej je v predalu, vedno težje pa je kaj dodati. Turnir se bo gotovo nadaljeval, saj je že v tem trenutku eden najbolj kakovostnih v Evropi.