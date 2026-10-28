Na izraelskih volitvah Netanjahujev blok v vodstvu, a brez večine

V Izraelu je po 66 odstotkov preštetih glasov na torkovih parlamentarnih volitvah v prednosti desni blok premierja Benjamina Netanjahuja, ki je po podatkih volilne komisije osvojil 56 sedežev v parlamentu, vendar nima jasne večine. Opozicija pod vodstvom nekdanjega načelnika generalštaba izraelske vojske Gadija Eisenkota je osvojila 48 sedežev.

Preostalih 16 poslanskih sedežev v 120-članskem knesetu so glede na delne izide, ki jih je objavila izraelska volilna komisija, osvojile arabske stranke, poroča Times of Israel.

Desni blok premierja Netanjahuja je sicer nekoliko povečal prednost, vendar nima jasne večine, zato je pričakovati, da bo oblikovanje vlade zahtevno.

Netanjahujeva stranka Likud je glede na delne neuradne izide najmočnejša stranka in si je zagotovila 28 poslanskih sedežev. Sledi ji sredinska stranka Jašar pod vodstvom Eisenkota, ki je osvojila 21 sedežev.

Če bi želel Eisenkot oblikovati vlado, bi potreboval podporo teh arabskih strank - to možnost so nekatere opozicijske stranke doslej zavračale. Netanjahu je medtem pozval k oblikovanju močne desničarske vlade, ki bi izključevala arabske stranke.