Islamsko središče Darus Salaam in Občina Tržič spet pred sodnike

Čez točno en teden - v torek, 15. julija - se bosta Občina Tržič in islamsko središče Darus Salaam ponovno srečala pred sodniki. Predstavniki islamskega centra so se namreč obrnili na Deželno upravno sodišče Furlanije - Julijske krajine z zahtevo, da zamrzne izvajanje sklepa, s katerim je Občina Tržič sprožila postopek za prevzem stavbe v Ulici Duca D’Aosta, kjer ima društvo Darus Salaam svoj sedež.

Občinska uprava se sklicuje na deželni zakon št. 19 iz leta 2009. Le-ta predvideva, da občina lahko postane lastnica nezakonito grajenih ali uporabljanih nepremičnin, če lastnik v teku 90 dni od izdaje ukrepa ne poskrbi za vzpostavitev prejšnjega stanja. Odredbo je v tem primeru Občina Tržič izdala konec leta 2023, ko je zaprla islamski kulturni središči v ulicah Don Fanin in Duca D’Aosta iz varnostnih razlogov oz. zaradi kršenja urbanistične zakonodaje.

Kot znano je Državni svet tik pred aprilskimi volitvami razsodil v korist Občine Tržič, kar pomeni, da v omenjenih stavbah velja prepoved skupinskih molitev, in sicer na podlagi urbanističnih in varnostnih predpisov. Po besedah občinske svetnice Anne Cisint, ki ima pooblastilo za boj proti islamski radikalizaciji, so tržiški mestni redarji ugotovili, da se društvo Darus Salaam odredb ni držalo, zato se je Občina maja odločila za prevzem sedeža oz. dela stavbe v Ulici Duca D’Aosta. Prostori merijo 155. kv. metrov, ob dvorani so še sanitarije in hodnik.