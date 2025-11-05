Iz milanske Scale na goriški grad

Sedemnajst kostumov - pravih umetnin -, ki so bili izdelani v šiviljski delavnici milanske Scale in so jih oblekle slavne osebnosti, kot je Carla Fracci, bodo od danes do 7. decembra na ogled v grofovi dvorani goriškega gradu. Razstavo sta si zamislili Fabrizia Perco in Monica Cosmai, organizator je folklorna skupina Danzerini iz Ločnika v sodelovanju z Občino Gorica.

Vrhunske obrtniške izdelke, ustvarjene za predstave, ki so jih režirali Franco Zeffirelli in drugi velikani, bodo na današnjem odprtju ob 17. uri predstavili Luciana Ruggeri, Rita Citterio in Andrea Vitalini iz Fundacije Teatro alla Scala. Dogodka, s katerim bo grad po daljšem premoru spet postal tudi razstavno prizorišče, se je na včerajšnji predstavitvi veselil občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti. Na ogled bosta tudi kostuma, ki so ju izdelali dijaki zavoda Fabiani, in tri tradicionalne noše skupine Danzerini. Del razstave bo na ogled tudi v Hiši Krainer v Raštelu.