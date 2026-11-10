Kulturni dom Gorica praznuje s Francom Dugom in zborom Roženice

Dela Franca Duga, ki jih javnost še ni videla, in koncert istrskega zbora Roženice bosta v ospredju novembrskega programa, s katerim goriški Kulturni dom vstopa v 45. leto delovanja. Razstavo bodo ob slikarjevem 85. rojstnem dnevu odprli v torek, 17. novembra, ob 18. uri, zbor iz Pazina pa bo v Kulturnem domu nastopil v soboto, 21. novembra, ob 19.30. Program so predstavili na včerajšnji tiskovni konferenci.

Dugo se bo na razstavi z naslovom »Najnovejša likovna dela« predstavil z deli, ki jih doslej še ni razstavljal. Silvan Bevčar je na tiskovni konferenci orisal umetnikovo ustvarjalno pot in poudaril, da bodo obiskovalci lahko spoznali tudi manj znani del njegovega opusa, ki ga zaznamujeta risarska spretnost in občutljivost za podrobnosti. O delih, ki bodo na ogled, je spregovoril tudi slikar.

Petje, ples in ... robot

Koncert Veruj u ljubav / Verjemi v ljubezen / Credi nell’amore je nastal v sodelovanju slovenske manjšine v Italiji z italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem ter sodi v niz pobud Rokovanje kultur. Kot je poudaril predsednik Kulturnega doma Igor Komel, bo pri njih prvič nastopila glasbena zasedba, ki je deloma izraz italijanske skupnosti na Hrvaškem.

Mešani pevski zbor Roženice vodi Ines Kovačić Drndić. Istrskim pevcem se bosta na odru pridružila Mara Cappiello iz Doberdoba in Luca Miclausig, oba iz goriške plesne šole Movaertex, ki jo vodi Nika Bagon. Cappiello je na zadnjem svetovnem prvenstvu v disciplini show dance osvojila bronasto kolajno. Na koncertu bo nastopil tudi humanoidni robot Tonko.

Zbor se bo poklonil pokojnemu Oliverju Dragojeviću, dolgoletnemu prijatelju Kulturnega doma. Slavnostna govornika bosta novogoriški pisatelj Mirt Komel in Maurizio Tremul, koordinator Italijanske unije iz Kopra. Koncert je del abonmaja Slovenskega stalnega gledališča.

Igor Komel je ob predstavitvi programa Francu Dugu voščil ob 85. rojstnem dnevu, dolgoletnemu sodelavcu in umetnostnemu kritiku Jošku Vetrihu pa ob 90. rojstnem dnevu. Kulturnemu domu sta ob obletnici čestitala tudi goriški občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti in predsednik goriške SKGZ Marino Marsič. Oreti je izpostavil vlogo ustanove pri povezovanju narodov, Marsič pa se je Kulturnemu domu zahvalil, da je v program vključil sodelovanje z italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem.