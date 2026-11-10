Petintrideset svečk za žensko vokalno skupino Jezero

Ženska vokalna skupina Jezero je v nedeljo s koncertom v društveni dvorani v Doberdobu praznovala 35-letnico delovanja. Jubilejni večer je pritegnil številne obiskovalce, ob domačih pevkah pa je nastopila moška vokalna skupina Vihar iz Nabrežine.

Pevke so v dvorano vstopile s slovensko ljudsko pesmijo Nocoj pa, oh, nocoj. Pod vodstvom Daria Bertinazzija so nato zapele še vrsto ljudskih in ponarodelih pesmi. Med posameznimi skladbami je članica skupine Luisa Gergolet obudila spomine na njene začetke leta 1991. Kot je povedala, so bile pevke takrat še najstnice in pred njimi je bilo veliko neznanega. Ob petju so skupaj odraščale, postale mame, ena med njimi tudi nona. Danes v skupini pojejo tudi njihove hčere, s katerimi si delijo spomine na mladost in predvsem veselje do petja.

Gergolet je nanizala pomembnejše nastope in spomnila, kako so se pevke sčasoma lotevale zahtevnejšega repertoarja. Posebej je izpostavila uspeh iz leta 2016, ko so na državnem zborovskem tekmovanju v Vittoriu Venetu osvojile bronasto priznanje v kategoriji ljudskih pesmi. Skupino sta v 35 letih vodila le dva dirigenta. V svet zborovskega petja je dekleta v prvih letih uvedla Patricija Rutar-Valič, zadnja tri desetletja pa jih vodi domačin Dario Bertinazzi.

Pripoved o skupini so spremljale fotografije, ki jih je skozi desetletja posnel Karlo Ferletič. Svoje spomine na leta v zboru je v sočnem doberdobskem narečju obudilo tudi nekaj pevk. Gergolet se je spomnila pokojnih pevcev, pevk in društvenih delavcev, med njimi dolgoletne organizatorke Magde Prinčič, ki je veljala za gonilno silo društva Jezero.

Moška vokalna skupina Vihar se je pod vodstvom Mirka Ferlana predstavila z zahtevnim programom, v katerega je uvrstila skladbe Preglja, Srebotnjaka, Mihelčiča, Volariča in Quaggiata. V nastopu nabrežinskih pevcev sta se izkazala tenorist Tomaž Grassi in baritonist Jaro Brecelj.

Petje: kultura in vezi

Pred sklepnim nastopom slavljenk so sledile čestitke in zahvale. Goriška predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev Maja Humar je poudarila pomen zborovskega petja za slovensko kulturo in spomnila, koliko priložnosti za druženje in spletanje vezi prinaša skupno petje. Društvu je ob jubileju izročila spominsko plaketo. Čestitke sta poslali tudi kulturni društvi Poljane in Danica z Vrha.

Luisa Gergolet se je v imenu društva zahvalila domačemu ustvarjalcu Alexu Devetaku, ki je sešil nove bluze za pevke, fotografu Karlu Ferletiču in Zadružni kraški banki Trst Gorica za vsestransko pomoč. Zahvalo je namenila tudi Občini Doberdob, ki jo je na koncertu zastopala odbornica Giulia Bressan, dolgoletni predsednici Katji Frandolič in skladatelju Patricku Quaggiatu. Ob koncu se je zahvalila še dirigentu Bertinazziju, ki pevke, kot je hudomušno pripomnila, spodbuja in navdihuje, ob njih pa tudi kdaj zavzdihne.

Pevke Jezera so koncert sklenile z Avsenikovo skladbo Gozdovi v mesečini in doberdobsko himno J’zero. Obe je priredil Patrick Quaggiato, pevke pa sta spremljala Tomaž Grassi na harmoniki in Ivan Antonutti na klavirju. S koncem koncerta se petje še ni poleglo. Nadaljevalo se je ob druženju, na katerem je bila tudi jubilejna torta z veliko številko 35.