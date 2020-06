Iz Soče potegnili avto, bil je ukraden

Izpod mosta čez reko Sočo med Zdravščinami in Gradiščem so včeraj končno ostranili avtomobil fiat uno, ki je bil v vodi od začetka marca. Takrat ga je pod mostom opazil sprehajalec; tok je vozilo pritisnil k enemu izmed stebrov, bil je popolnoma pod vodo. Sprehajalec je takoj poklical na pomoč; na kraj so prihiteli karabinjerji iz Gradišča in goriški gasilci, kmalu za njimi so prišli še pripadniki gasilske potapljaške ekipe iz Trsta. Tok reke je bil zelo močan; potapljači so se približali vozilu, vendar niso uspeli v njegovo notranjost. Sočasno z intervencijo gasilcev so karabinjerji sprožili preiskavo, med katero so ugotovili, da je bilo vozilo ponoči ukradeno v Gorici in da so ga zatem uporabili za tatvino v marketu v Koprivnem.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku: ob 75-letnici našega dnevnika vam ponujamo posebno ugodno naročnino na digitalno izdajo za 75 evrov.