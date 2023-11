Iz vrbovih šib plete prave umetnine

Ko se pomlad že nagiba k poletju in zorijo češnje, breskve, marelice in drugo sadje, marsikdo seže po pletenih koših, ki so nastali izpod rok Florjana Vogriča. Prejšnji konec tedna je na zahvalno nedeljo v Močnikovi dvorani potekalo odprtje razstave Vogričevih pletenih izdelkov.

Razstavo sta organizirala Slovensko pastoralno središče in skupnost družin Sončnica. Odprta bo še danes, ko bo praznovanje 50. obletnice Slovenskega pastoralnega središča doseglo vrhunec. Na odprtju je po blagoslovu župnika Marijana Markežiča Florjana Vogriča predstavila Katerina Ferletič. Vogrič, ki se je rodil v Števerjanu leta 1936 očetu Antonu Vogriču in materi Marici Rožič, se je pletarstva naučil od očeta. »To ročno spretnost si je Florijanov oče pridobil od Benečanov, ki so zahajali v Brda. Ustavljali so se na kmetijah in opravljali razna dela. Med temi je bilo tudi pletenje košev za različno uporabo,« je povedala Katerina Ferletič, ki je pojasnila, da je pletarstvo ena izmed najstarejših obrti na Slovenskem, kjer so predvsem na kmetijah pletene izdelke uporabljali pri vsakodnevnih opravilih. Florjan Vogrič je osnovno šolo obiskoval v Števerjanu, potem pa se je, ko mu je bilo 17 let, zaposlil v Gorici v veleblagovnici Standa. Leta 1965 se je poročil in si z ženo Bruno v Pevmi ustvaril družino. »Po službi se je Florjan redno posvečal pletenju predvsem košar, ki so služile za nabiranje sadja,« je še dejala Florjanova snaha in pojasnila, da je svojo tehniko še izboljšal, ko se je po 36 letih neprekinjenega dela upokojil. Takrat se je lotil tudi drugih pletenih izdelkov: od otroških vozičkov in zibelk do steklenic različnih velikosti, namiznih izdelkov, košaric, oprtnikov in jaslic. Letošnja razstava njegovih izdelkov ni prva, saj je že leta 2005 razstavljal v Kulturnem domu v Gorici, leta 2003 pa na Biofestu v Fari. Velikokrat je bil povabljen na razne dogodke, kot so likofi, odprte kleti, festivali in podobno, na katerih je razstavljal svoje predmete. Večkrat je obiskal tudi šole v domačem kraju. Vogrič sicer z velikim veseljem vsakomur razkrije skrivnosti svoje veščine v upanju, da bo še koga navdušil za to obrt. Pletenje je sicer le zadnji del dolgega procesa. Za izdelavo košev in drugih izdelkov je najprej potrebno pozimi obrezati vrbove šibe in jih dati v posode z vodo. »V prvih pomladanskih dneh, ko šibe poženejo lističe, jih Florijan olupi in posuši na soncu. Preden jih ponovno uporabi pri pletenju, jih mora vsaj tri ure močiti v vodi, da se omehčajo,« je razložila Katerina Ferletič, njene besede je sicer obogatila projekcija fotografij, ki jih je posnel Andrej Vogrič. Ob koncu so Florjanu voščili. naj še mnogo let uživa v ustvarjanju pletenih izdelkov, sicer pravih umetnin.