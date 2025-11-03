Izdelovali in tržili oblačila z lažno oznako »made in Italy«

Pripadniki goriškega poveljstva finančne policije so razkrili obsežno čezmejno kriminalno združbo, ki je v Italiji tržila ženska oblačila z lažno oznako »made in Italy«, čeprav so bila dejansko proizvedena v Romuniji. Preiskovalci so uspeli razkriti celoten nezakoniti proizvodni in prodajni sistem.

Iztočnica za preiskavo je bila ena od rednih nadzornih akcij, ki jih goriška finančna policija izvaja na območju ob meji. »Zaradi svoje geografske lege predstavlja Goriška eno ključnih vstopnih točk za pretok blaga in ljudi na tako imenovani balkanski poti,« pojasnjujejo finančni policisti.

Med enim izmed nadzorov v bližini meje so policisti ustavili romunski tovornjak, ki je prevažal 1600 kosov ženskih oblačil z oznako »made in Italy«, vendar se je izkazalo, da so bila oblačila izdelana v Romuniji. Nadaljnje preiskave, ki jih je vodila skupina finančnih policistov pod vodstvom tožilstva, so razkrile organizirano mrežo, ki je oblačila izdelovala v romunski tovarni z več kot sto zaposlenimi. Oblačila so nato prek dveh podjetij s sedežem v Lombardiji prihajala na italijanski trg, kjer so jih prodajali kot italijanske izdelke.

Med hišnimi preiskavami v prostorih omenjenih podjetij in pri njihovih glavnih kupcih v Lombardiji, Emiliji - Romanji in Venetu so preiskovalci zasegli še 1900 kosov oblačil z lažno označbo porekla, na katerih so bile navedbe, kot sta »made in Italy« in »100 % made in Italy«.

Analiza zasežene dokumentacije, tudi računalniške, ter poizvedbe v podatkovnih bazah finančne policije so omogočile popolno rekonstrukcijo poslovne verige in tokov prodaje.

Preiskava se je zaključila s kazensko ovadbo petih oseb, osumljenih goljufije, ter z razbitjem dobro organiziranega sistema, ki je v zadnjih petih letih na italijanski in evropski trg poslal skoraj tri milijone kosov oblačil z lažno oznako porekla.