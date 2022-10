Izklesali Skupno hišo

Konec tedna so na Jeremitišču dokončali klesarska dela, s katerimi je skupina kamnosekov-klesarjev več mesecev obdelovala velik kamen v obliki hiše. Kamen je štandreško društvo sKultura 2001 nabavilo v kamnolomu v Lipici in tehta preko 6 ton; na delovišče na Jeremitišču so ga pripeljali aprila.Večletno sodelovanje raznih sredin je letos botrovalo nastanku projekta, poimenovanega Skupna hiša, ki predstavlja vedno tesnejšo povezavo med Gorico in Novo Gorico. Aprila sta profesorja Stefano Jus iz mednarodne šole mozaika iz furlanskega Spilimberga in Jurij Smole iz Akademije za likovno umetnost in oblikovanje iz Ljubljane izrisala figure, črte in druge znake, ki so jih potem kamnoseki izklesali in primerno oblikovali. Klesarji so bili vsi člani kamnoseške skupine iz Manč v Vipavski dolini, ki že veliko let sodelujejo s sKulturo 2001. Najprej so izklesali črte, zareze in utore na vrhu kamnitega bloka, ki so bili namenjeni nameščanju mozaika. Ta dela so bila zaključena konec maja letos, nakar so v Štandrež prišli predstavniki šole za mozaik iz Spilimberga, ki so izmerili vsa izdolbnjena mesta in na podlagi skic v svoji šoli izdelali mozaik. Tako sestavljene mozaike so nato prinesli na Jeremitišče in jih vgradili v skalo »skupne hiše«. S tem pa dela še zdaleč niso bila zaključena. Takrat se je pravzaprav šel začel najtežji del, saj je bilo potrebno izklesati številne človeške figure, ptiče in grba obeh Goric. S klesarskim dleti, prebijači, težkimi kladivi in drugim klesarskim orodjem si je skozi vse poletje dajala duška skupina desetih oz. petnajstih klesarjev iz vipavskih Manč. Na »delovno mesto« na Jeremitišče so prihajali dvakrat do trikrat tedensko in pridno kiparili pod budnim očesom predsednika sKulture 2001 Marjana Brescie. Kot nam je povedal eden od klesarjev, Marjan Polanc, jih je vsak dan obiskal Jeremitar Bojan Makuc, ki jim je prinašal pijačo in tudi kak prigrizek. Zdaj so dela na »grobo« opravljena, nam je še povedal klesar Polanc in dodal, da si bodo veliko umetnino v naslednjih dneh ogledali umetniški ocenjevalci iz Spilimberga in Ljubljane ter podali končno oceno opravljenega delaNamen prirediteljev klesarskega poletja v prvi vrsti društva sKultura 2001 je, da bi velik kip našel mesto na bivšem mejnem prehodu med Škabrijelovo in Erjavčevo ulico in bi tako postal nekak simbol prijateljstva med mestoma. (vip)