Izpopolnili bodo Goriško kolesarsko mrežo

Na Goriškem in delno tudi na Videmskem načrtujejo ureditev kolesarske mreže, ki bo povezovala 37 občin (vseh 25 na Goriškem in 12 na Videmskem) na površini 730 kvadratnih kilometrov. Projekt, ki je vreden okrog 15 milijonov evrov, bo financirala Dežela Furlanija - Julijska krajina, nastal pa je tudi v luči EPK 2025 po zaslugi Fundacije Goriške hranilnice. Po julijski predaji Deželi FJK so ga v prejšnjih dneh na sedežu Fundacije predstavili še županom; navzoči so bili deželna odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante, predsednik Fundacije Alberto Bergamin ter Fabio Gon in Elisa Morbiato iz podjetja Sinloc iz Padove, ki je načrt izdelalo.

V sklopu projekta bodo nadgradili in izpopolnili že obstoječo kolesarsko mrežo, speljali pa bodo tudi nove kolesarske povezave. Te bodo dopolnili s turistično in drugo signalizacijo, na poti pa bodo kolesarjem priskrbeli tudi pitnike in druge storitve.

Na območju Dežele FJK je sicer že speljanih več kolesarskih poti, snovalci načrta pa pogrešajo več povezav v smeri zahod-vzhod, točneje od Palmanove proti Krminu, Gradišču, Gorici in kraju San Giovanni al Natisone. Dopolnili bi povezavo med Foljanom-Redipuljo in Tržičem, nadgradili bi tudi kolesarske poti vzdolž reke Ter in Soče.