Jakost padavin je bila izjemna

Med 16. in 17. novembrom lanskega leta je Furlanijo - Julijsko krajino prizadel izjemen vremenski dogodek. Nevihtni sistem je skoraj dvanajst ur vztrajal na Krminskem, kjer so vlažni jugovzhodni vetrovi naleteli na hladen zrak, ki so ga povzročali nalivi. Deželna okoljska agencija Arpa je na meteorološki postaji v Krminu izmerila 295 milimetrov dežja; gre za vrednost, ki je ocenjena s stoletnim povratnim obdobjem. Intenziteta padavin v krajših časovnih intervalih je bila prav tako izjemna (do 188 milimetrov v šestih urah). Glavna os, vzdolž katere so se nevihte neprekinjeno obnavljale, je bila postavljena natanko nad reko Idrijo, kar je bilo usodno za Verso, ki jo je reka popolnoma poplavila.