Je deset evrov za pleskavico dosti ali malo?

Kakšne so cene na letošnjih Okusih ob meji? Med sprehodom po mestu smo ugotovili, da je pri nekaterih stojnicah prišlo do precejšnjih podražitev, medtem ko so domači ponudniki v glavnem ohranili dokaj zmerne cene.

Podražitve so seveda sprožile razpravo na družbenih omrežjih, kjer so se nekateri znesli zlasti nad madžarskimi kurtoš kolači. Pred nekaj leti jih je ponujala samo ena stojnica, kupiti jih je bilo mogoče za pet evrov. Letos jih imajo kar pri petih stojnicah; v štirih primerih stanejo po deset evrov, le ena stojnica jih ponuja po šest oz. sedem evrov. Ob tako visoki ceni, ki so jo sicer pri nekaterih izmed omenjenih stojnic imeli že lani, so nekateri uporabniki družbenih omrežij značilno madžarsko sladico preimenovali v »furtos« (iz italijanščine »furto«, ki pomeni kraja).

Precej dražje kot pred leti, ko so stale pet evrov, so tudi pleskavice, ki jih pripravljajo v raznih stojnicah v Ulici Roma. Za pleskavico v lepinji bomo letos večinoma odšteli po deset evrov. Le peščica stojnic jih ponuja po devet evrov, po drugi strani nekatere tudi po enajst.

Od palačink do njokov

Zmerne cene in visoko kakovost tudi letos zagotavljajo v Slovenski vasi, ki je po zaslugi Zveze slovenske katoliške prosvete zaživela pred Trgovinsko zbornico. Društvo Hrast iz Doberdoba že nekaj let slovi po svojih palačinkah, ki letos stanejo od 3,5 do 4 evre, društvo F.B. Sedej iz Števerjana po pohanem divjem prašiču (8 evrov) in društvo Sabotin iz Štmavra po njokih z račjim ragujem (8 evrov). Za potešitev žeje bomo za steklenico briške kapljice iz Vinoteke Števerjanski griči odšteli 16 evrov, medtem ko nas bo vrček kmečkega piva Čuoč iz Doberdoba stal 4,5 evra.

Kakovostne jedi najdemo tudi na nekdanji tržnici na debelo, kjer ribe pripravljata zadrugi ribičev iz Tržiča in Trsta. Za lignje s polento bomo odšteli 12,90 evra, za ocvrte sardele pa 7,90 oz. 8,90 evra. Tržiški ribiči nam bodo postregli tudi s sinjo plavajočo rakovico v buzari (5,90 evra).

Na Okusih ob meji je vedno zelo dobro obiskana stojnica iz kraja Ambra v Toskani (florentinski zrezek stane 41 evrov na kilogram), ki je nameščena zraven Slovenske vasi. Veliko ljudi vsako leto obišče tudi Francosko vas v Ljudskem vrtu (francoske slaščice letos večinoma stanejo od 3,90 do 5,50 evra).