Jeseni bodo izbrali izvajalca del za razširitev zaporniškega kompleksa

Jeseni bodo izbrali izvajalca del za razširitev goriškega zaporniškega kompleksa v nekdanjo osnovno šolo Pitteri. Državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Andrea Delmastro Delle Vedove je včeraj obiskal goriški zapor in po obisku v družbi krajevnih somišljenikov iz vrst Bratov Italije pojasnil, da je postopek za obnovo nekdanje osnovne šole Pitteri v polnem teku. V kratkem bo sklicana storitvena konferenca, zatem bo čas za pripravo načrta, za kar je na voljo 320.000 evrov.

»Ko bo pripravljen načrt, bo znano, koliko bo znašala naložba, sicer s finančnimi sredstvi ne bo težav, saj smo na državni ravni obnovi raznih zaporov namenili več milijonov evrov, tako da se bo tudi za Gorico našel potrebni znesek,« je povedal državni sekretar in pojasnil, da bodo v nekdanji šoli uredili menzo, slačilnice in druge prostore za osebje goriškega zapora, kjer se je po njegovih besedah po zaslugi naložb državne vlade v izboljšanje pogojev dela v zaporih število zaposlenih dvignilo s 45 na 49. Srečanja s sekretarjem se je udeležila tudi predsednica podjetja APToz. članica upravnega sveta podjetja Ferrovie dello Stato Caterina Belletti, ki je napovedala, da bodo v zaporu izpeljali projekt za usposabljanje mehanikov.