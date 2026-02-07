Spletna registracija občanov je po začetnih težavah vendarle stekla

V Gorici je po začetnih težavah le začel delovati sistem za spletno registracijo občanov in občank, ki želijo koristiti popust pri parkiranju v modrih conah. Z goriške občine so se včeraj v zvezi s spremembo parkirnega režima v mestnem središču oglasili s sporočilom, v katerem so se občanom opravičili za začetne težave, hkrati so napovedali, da bodo v kratkem popisali vsa brezplačna parkirna mesta, ki se nahajajo v neposredni bližini mestnega središča.
S ponedeljkom, 1. februarja, so stopile v veljavo nove tarife za parkiranje v modrih conah. Parkirna ura po novem stane 1,40 evra, pred tem je stala en evro. Goriška občina se je za povišanje tarif odločila po osemnajstih letih, pri čemer je sklenila, da občani in vsi ostali uporabniki ne bodo plačevali iste cene. Da lahko občani koristijo popust, morajo izpolniti ustrezno prošnjo, kar lahko storijo na spletu oz. v pisarni podjetje Reservice v Ulici Mochetta ob robu Ločnika.
»Opravičujemo se občanom za težave, do katerih je prišlo v prvih dneh po prehodu na nov sistem. Spremeniti je bilo treba nekaj postopkov, zaradi česar se je nabrala zamuda pri procedurah, s katerim se občanom zagotovi popust. Ko po dolgem času prihaja do sprememb, je v vsaki stvari potrebnega nekaj časa, da zadeva steče, sicer zdaj nov sistem le deluje s polno paro,« pojasnjuje občinski odbornik Francesco Del Sordi. Do včerajšnjega dne je prošnjo za koriščenje popusta uspešno vložilo 700 občanov.
»Mnogi so se razburjali zaradi uvedbe registracije za koriščenje popusta, sicer je bilo tovrstno preverjanje bivališča nujno potrebno, saj drugače ne bi mogli ugotoviti, kdo je upravičen do nižje parkirnine in kdo ne. Dostop do državne oz. krajevne podatkovne baze je preko aplikacij ali spletnih strani namreč nemogoč,«poudarja Del Sordi in opozarja, da se je parkirna ura za občane podražila samo za deset centov. »Denar, ki ga naberemo s parkirninami, prispeva h kritju stroškov za najrazličnejše storitve, ki jih občina zagotavlja občanom,«izpostavlja občinski odbornik.
Proti plačilu 1139 mest
V modrih conah goriškega mestnega središča je 1139 parkirnih mest, kjer lahko občani koristijo nižjo ceno. Za koriščenje popusta se morajo občani registrirati na spletni strani podjetja GSM. Prošnji morajo pristaviti fotografijo vozniškega dovoljenja in prometnega lista. Z občine svetujejo uporabnikom, naj si še pred registracijo naložilo na mobilni telefon aplikacijo GSMove, za kar sta potrebna naslov elektronske pošte in geslo. Preko aplikacije je treba nato v spletno denarnico naložiti nekaj denarja, ki bo nato izkoriščen za plačilo parkirnin.
Celoten postopek je v prejšnjih dneh povzročil težave marsikateremu starejšemu občanu in sploh vsem, ki niso vešči uporabe digitalnih naprav in spleta. Zaradi tega so za pomoč pri izpolnjevanju spletnih vzorcev vsem na voljo prostovoljci združenja Nuovo Lavoro. Na svojem sedežu v Raštelu lahko pomagajo vsem, ki sami ne znajo vložiti spletne prošnje. Pisarna združenja Nuovo Lavoro je odprta od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro (tel. 0481-281658). Kdor raje vloži prošnjo v papirnati obliki, se lahko odpravi v pisarno podjetja Reservice v Ulici Mochetta v Ločniku, ki je odprta od ponedeljka do petka med 8.30 in 12.30, ob ponedeljkih tudi med 15. in 18. uro. V pisarni podjetja Reservice je mogoče tudi vpisati abonmaje za parkiranje v modrih conah, ki velja za prebivalce mestnega središča. Zanje stane abonma 35 evrov, medtem ko za stanovalce območij z omejenim prometom (ZTL) abonma stane 20 evrov. Občani lahko preverijo, do katerega abonmaja so upravičeni, na spletni strani občine oz. podjetja GSM.
Tudi Easy Park, a s provizijo
Za parkiranje v modrih conah je na voljo nova aplikacija GSMove. Še vedno deluje tudi aplikacija Easy Park, ki v plačila parkirnih ur vračuna tudi provizijo. Parkirnino je seveda še vedno mogoče poravnati tudi na parkomatih, v tem primeru je treba vtipkati tudi registrsko tablico. V modrih conah je parkiranje proti plačilu vsak dan v tednu od 8.30 do 13. ure ter med 14.30 in 19.30. Ob petkih in sobotah je popoldne parkiranje proti plačilu do 18.30.
Cenejše je parkiranje na Battistijevem trgu, kjer stane parkirna ura 70 centrov, vendar je zaradi nižje cene tamkajšnje parkirišče večinoma polno zasedeno. Celodnevno parkiranje na Battistijevem trgu stane tri evre. Cenejše tarife bodo veljale tudi v pakirni hiši v Manzonijevi ulici, za katero župan Rodolfo Ziberna napoveduje, da jo bodo odprli spomladi.