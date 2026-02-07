Spletna registracija občanov je po začetnih težavah vendarle stekla

V Gorici je po začetnih težavah le začel delovati sistem za spletno registracijo občanov in občank, ki želijo koristiti popust pri parkiranju v modrih conah. Z goriške občine so se včeraj v zvezi s spremembo parkirnega režima v mestnem središču oglasili s sporočilom, v katerem so se občanom opravičili za začetne težave, hkrati so napovedali, da bodo v kratkem popisali vsa brezplačna parkirna mesta, ki se nahajajo v neposredni bližini mestnega središča.

S ponedeljkom, 1. februarja, so stopile v veljavo nove tarife za parkiranje v modrih conah. Parkirna ura po novem stane 1,40 evra, pred tem je stala en evro. Goriška občina se je za povišanje tarif odločila po osemnajstih letih, pri čemer je sklenila, da občani in vsi ostali uporabniki ne bodo plačevali iste cene. Da lahko občani koristijo popust, morajo izpolniti ustrezno prošnjo, kar lahko storijo na spletu oz. v pisarni podjetje Reservice v Ulici Mochetta ob robu Ločnika.

»Opravičujemo se občanom za težave, do katerih je prišlo v prvih dneh po prehodu na nov sistem. Spremeniti je bilo treba nekaj postopkov, zaradi česar se je nabrala zamuda pri procedurah, s katerim se občanom zagotovi popust. Ko po dolgem času prihaja do sprememb, je v vsaki stvari potrebnega nekaj časa, da zadeva steče, sicer zdaj nov sistem le deluje s polno paro,« pojasnjuje občinski odbornik Francesco Del Sordi. Do včerajšnjega dne je prošnjo za koriščenje popusta uspešno vložilo 700 občanov.

»Mnogi so se razburjali zaradi uvedbe registracije za koriščenje popusta, sicer je bilo tovrstno preverjanje bivališča nujno potrebno, saj drugače ne bi mogli ugotoviti, kdo je upravičen do nižje parkirnine in kdo ne. Dostop do državne oz. krajevne podatkovne baze je preko aplikacij ali spletnih strani namreč nemogoč,«poudarja Del Sordi in opozarja, da se je parkirna ura za občane podražila samo za deset centov. »Denar, ki ga naberemo s parkirninami, prispeva h kritju stroškov za najrazličnejše storitve, ki jih občina zagotavlja občanom,«izpostavlja občinski odbornik.