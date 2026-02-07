Občinski svetniki imajo pomisleke o daljnovodu Terna

Občina Devin - Nabrežina zbira nove odzive na projekt družbe Terna za izgradnjo daljnovoda med Devinom in Trstom. Včeraj je namreč zasedal drugi stalni svetniški odbor občine, ki je pristojen za vprašanja ureditve in izkoriščanja ozemlja. Ob koncu seje so svetniki soglasno sprejeli dokument s pripombami, ki jih bo občinski odbor vključil v dopis Terni. Nov daljnovod, ki bo prečkal devinsko-nabrežinsko ter tržaško občino, bo v celoti potekal pod zemljo. Projekt predvideva dva sklopa. Prvi vključuje izgradnjo podzemne napeljave med elektroenergetsko postajo pri Devinu ter glavno transformatorsko postajo v Rojanu. Drugi sklop zaobjema elektrovod med postajama Valmartinaga in Rocol.

Na devinsko-nabrežinsko občino bo prvenstveno vplival prvi sklop, saj se bo na območju občine razvijal v dolžini približno desetih kilometrov. Za to je predvidena odškodnina 250.000 evrov, ki bodo šli Občini Devin - Nabrežina. Znesek, poudarjajo na občini, bo namenjen javnim naložbam.

Dela naj ne potekajo poleti

Župan Igor Gabrovec in pristojni odbornik Lorenzo Corigliano sta kolegom, članom omenjenega svetniškega odbora, poudarila, da je Terna doslej upoštevala zahteve po spremembah projekta. Zahtevajo vsekakor, naj v poletnem času ne bo del med Sesljanom in križiščem, ki vodi proti Sesljanskemu zalivu. Spisku opomb so svetniki dodali razne okoljske, zdravstvene in prostorske opazke.