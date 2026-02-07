Hkrati kraj kulture in tehnološke inovacije

V tehnološkem laboratoriju društva Asperastra v tržaškem Urban centru se bosta odslej prepletali znanost in umetnost. Delavnica z visoko-tehnološkimi pripomočki Fab lab, ki so jo v prostorih centra na Korzu Cavour odprli pred petimi leti, se je z novim projektom društva in številnih partnerjev razvila v kreativno in kulturno središče Asperastra Innovation lab, s katerim želijo širiti znanje na področju znanosti, tehnologije, inženirstva, matematike in tudi umetnosti (to hibridno področje so poimenovali STEAM). Projekt so predstavili včeraj v Urban centru predsednik društva Asperastra Emanuele Ciccone, direktor Tehnološkega središča Severnega Jadrana Franco Scolari, soustanovitelj društva Asperastra Alessandro Piemontesi in namestnik rektorja videmske univerze, ki je partner projekta, Giorgio Alberti.

Poleg Dežele FJK, ki podpira Innovation lab na podlagi razpisa za triletne kulturne projekte, mu podporo nudi tudi bančni zavod Banca 360. Partnerji projekta so še tržaška občina, kampus Talent garden iz Pordenona, organizacija Shetech in Tehnološko središče Severnega Jadrana.

Mladim želijo nuditi prihodnost

Delavnica, ki razpolaga med drugim z laboratorijem za ustvarjanje z umetno inteligenco in robotsko roko, bo odprta 200 dni na leto. V njej bodo do konca leta 2027 priredili 190 dogodkov, točneje konferenc, delavnic in festivalov, primernih za vse starosti, z namenom promocije ozemlja in krajevnih tradicij.

Cilji, ki si jih zastavlja društvo Asperastra, so tudi podpiranje podjetnic in zmanjšanje razkoraka med spoloma na znanstveno-tehnološkem področju, ponujanje prostorov za tkanje stikov ter spodbujanje inovativnih in kulturnih projektov, tako kot tudi vse večje udejstvovanje občanov. »Predvsem pa želimo obrniti trend odhajanja mladih, jih pritegniti k nam in jim ponuditi konkretne priložnosti,« je pojasnil predsednik Ciccone.