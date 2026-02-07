VREME
Pust

V pustnih delavnicah bo vrelo do konca

V teku še zadnje priprave pred goriškim sprevodom, s katerim se bodo jutri začele letošnje pustne prireditve

Danjel Radetič |
Gorica |
7. feb. 2026 | 13:03
    V pustnih delavnicah bo vrelo do konca
    Gradnja pustnega voza v Doberdobu (FOTO T.J.)
    V pustnih delavnicah bo vrelo do konca
    Pustarji s Poljan so plesne vaje tudi letos izpeljali v Jamljah (FOTO M.F.)
    V pustnih delavnicah bo vrelo do konca
    Priprave na pust v Štmavru (FOTO D.R.)
    V pustnih delavnicah bo vrelo do konca
    Gradnja štandreškega voza (FOTO F.P.)
Ponekod so z gradnjo vozov in šivanjem kostumov v glavnem zaključili, drugje bodo pustni mojstri in društvene šivilje na delu še ves današnji dan in večer, tako da bo vse nared za goriški pustni sprevod, s katerim se v nedeljo, 8. februarja, začenja letošnji niz pustnih prireditev.

Med letošnjimi pripravami na pust je še posebej izstopala odločitev odbornikov Kulturnega društva Sovodnje in kulturnega društva Oton Župančič iz Štandreža, da gradijo svoja vozova pod isto streho. Da bi znižali stroške in da bi imeli ustrezne prostore, so skupaj najeli halo med Štandrežem in Gorico. V njej so v prejšnjih tednih z ramo ob rami uspešno zgradili oba vozova, s katerima se bodo jutri predstavili na goriškem pustu.

