V pustnih delavnicah bo vrelo do konca

Ponekod so z gradnjo vozov in šivanjem kostumov v glavnem zaključili, drugje bodo pustni mojstri in društvene šivilje na delu še ves današnji dan in večer, tako da bo vse nared za goriški pustni sprevod, s katerim se v nedeljo, 8. februarja, začenja letošnji niz pustnih prireditev.

Med letošnjimi pripravami na pust je še posebej izstopala odločitev odbornikov Kulturnega društva Sovodnje in kulturnega društva Oton Župančič iz Štandreža, da gradijo svoja vozova pod isto streho. Da bi znižali stroške in da bi imeli ustrezne prostore, so skupaj najeli halo med Štandrežem in Gorico. V njej so v prejšnjih tednih z ramo ob rami uspešno zgradili oba vozova, s katerima se bodo jutri predstavili na goriškem pustu.