Nad Ajdovščino v prometni nesreči umrli trije ljudje

Danes so nekaj po eni uri ponoči v hudi prometni nesreči v vasi Višnje nad Ajdovščino umrli trije ljudje, še eden pa je bil huje poškodovan. Do nesreče je po prvih ugotovitvah prišlo zaradi neprilagojene hitrosti, ko se je osebni avtomobil na poti iz Cola proti Podkraju zaletel v hišo. Voznik in sopotnik na sprednjem sedežu sta umrla na kraju nezgode. Sopotnik, ki je sedel na zadnjem sedežu, je umrl pozneje v bolnišnici. Četrta oseba, ki je bila v avtu, se je huje poškodovala.

Na prizorišču so bili novogoriški policisti, reševalci in gasilci.Policija dogodek še preiskuje. O dogajanju so obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in državno tožilstvo v Novi Gorici.