Tihi sprevod tristotih za Nino

Okrog 300 ljudi se je danes dopoldne kljub slabemu vremenu udeležilo sprevoda v podporo psički Nini, ki so ga podprla vsa društva za zaščito živali v Deželi FJK. S tihim sprehodom po goriških mestnih ulicah so udeleženke in udeleženci – med njimi tudi številni goriški Slovenci – izrazili nasprotovanje sodniški odločitvi, na podlagi katere so Nino v prejšnjih dneh vrnili družini, ki so ji jo pred dobrim letom odvzeli zaradi suma zanemarjanja.

Udeleženci so obenem izrazili solidarnost s parom iz Štandreža, ki je psičko lani ljubeče sprejel in posvojil. Kot je na Travniku poudaril poslanec Walter Rizzetto, ki je včeraj vložil še drugo poslansko vprašanje v zvezi s primerom, je štandreški par Nino dal tudi mikročipirati, zato naj bi bil po njegovih besedah še vedno njen legitimni skrbnik. »Novosti pričakujem v kratkem,« je dejal Rizzetto.