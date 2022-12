Jurjevka zamenjala zimo za pomlad

Znano je, da se rastline prilagajajo na podnebne spremembe. Nekatere hitreje in bolj uspešno, druge počasneje ali pa sploh propadejo. Leto, ki se izteka, je bilo glede vremenskih razmer, zlasti kar zadeva menjavanje letnih časov, temperaturnih razlik in vročinskega vala ter pomanjkanja padavin, atipično. Nenavadno visoke temperature in obilica padavin v oktobru in prvi polovici novembra so, kot kaže, prebudile rast nekaterih rastlin, ki običajno cvetijo zgodaj spomladi.

Tako že kakšen teden in že drugič letos bujno cvete jurjevka (stara domača vrsta narcise, pogosta zlasti v Brdih), ki jo botaniki uvrščajo v posebno družino, kamor spadajo tudi zvončki. Običajni čas cvetenja te rože, ki je nekdaj krasila skoraj vsak vrt, je pomlad, čas okoli sv. Jurija, kot je iz ljudskega imena mogoče razbrati. Zanimivo bo ugotavljati, kako in če se bo rastlina pripravila na novo pomladansko rast in cvetenje. Posnetek, ki spremlja članek, je bil napravljen 2. decembra.