Kaj čaka Slovenijo z Golobom?

Kje je in predvsem kam gre Slovenija z Robertom Golobom? V primerjavi z vlado Janeza Janše se gotovo premika proti zahodu, a to je lahko le zemljepisni pojem, ki je v politiki oziroma geopolitiki marsikdaj zelo varljiv. Dajmo vsekakor času čas in vidimo, česar bo sposobna narediti nova vlada, je bilo slišati sinoči na srečanju z naslovom Slovenija, prehodna dežela med Zahodom in Vzhodom. Združenje Leali delle notizie je na novinarski festival v Ronke povabila predsednika italijansko-slovenskega foruma Jurija Giacomellija, politologa Boštjana Udoviča ter novinarja Vesno Humar in Ervina Hladnika Milharčiča. Vesna Humar je tudi državna sekretarka za Slovence v zamejstvu in po svetu, v Ronkah pa je nastopila kot novinarka.

Novinar Radia Capodistria Stefano Lusa, ki je vodil soočenje, je ocenil, da je Janševa vlada vodila Slovenijo v objem Orbanove Madžarske, kar bi jo postopno prej ali slej pripeljajo v t.i. Višegrajsko skupino. Potem se je zgodila vojna v Ukrajini in nato volilni zasuk. Lusa je vsekakor prepričan, da država še nekaj časa ne bo priplula v mirne vode, vsaj dokler se ne bo končala dolgoletna »podtalna državljanska vojna« med desnico in levico.

Vesna Humar računa, da bo v Sloveniji prevladal mediteranski duh, ki ga ona tolmači kot »miselnost odprtih glav«. Po volitvah čuti v državi veliko optmizma, Golobova vlada je med ljudmi ustvarila velika pričakovanja, kar velja tudi za EPK 2025. Ta velik projekt se sedaj sicer sooča z nekaterimi težavami, za katere novinarka upa, da bodo kmalu rešene.