Kaj povezuje fašizem in ljubezen? O nenavadni povezavi med zgodovinskim pojavom in univerzalnim čustvom sta se v četrtek v mali dvorani goriškega Kulturnega doma pogovarjala dva intelektualca, ki jih je uvedel ravnatelj Igor Komel. Slovenski filmski kritik in televizijski voditelj Marcel Štefančič je pred kratkim podpisal knjigo z naslovom Fašizem, zakaj ni nikoli odšel. Z njim se je pogovarjal novogoriški filozof, predavatelj in pisatelj Mirt Komel med večerom z naslovom Fašizem ... in ljubezen. »Ob letu, ko sta Nova Gorica in Gorica Evropska prestolnica kulture, smo nameravali oblikovati dogodek, ki bi združeval obe mesti. K sodelovanju smo zato povabili goriškega intelektualca Andreo Bellaviteja, ki je zaradi bolezni odsoten,« je dodal Igor Komel.

Marcel Štefančič je za izhodišče razlage vzel italijanski celovečerec Poseben dan (Una giornata particolare) Ettoreja Scole iz leta 1977. Film pripoveduje o srečanju osamljene gospodinje in goreče fašistke, ki jo je igrala Sophia Loren, in soseda homoseksualca, ki ga je poosebljal Marcello Mastroianni, na dan Hitlerjevega obiska pri Mussoliniju.

»Ko bi bazoviški junaki vstali z groba, bi v Donaldu Trumpu prepoznali fašista, ali bi o njem rekli, da je iliberalni demokrat, populist, avtokrat?« se je vprašal Marcel Štefančič. Dodal je, da si Zahod ne upa poimenovati fašizma na glas, ker bi bilo drugače treba ukrepati. Zato si je na primer Viktor Orban zase izmislil definicijo iliberalnega demokrata. Podobno je z genocidom, ki ga Izrael izvaja v Gazi. Tega je po Štefančičevem mnenju oglaševal namerno, da bi se zavaroval pred posledičnimi očitki mednarodne javnosti.

Namesto da bi »stebri Evrope« poimenovali zlo s svojim imenom, so si po mnenju novinarja sredinske politike, ki so v ozadju vedno desničarske, izmislile definicijo skrajnež. S tem pridevnikom označuje danes Trump antifašiste. »Ali smo sredi ponovnega vzpona fašizma?« se je retorično vprašal Štefančič, ki je prepričan, da smo, saj »ameriški predsednik ne vidi genocida – mar niso holokavsta zanikali ravno tisti, ki so ga izvajali?«