Kako mladi pričakujejo EPK 2025

Do novogoriško-goriške Evropske prestolnice kulture 2025 nas ločuje manj kot leto dni. Priprave na zgodovinsko leto so v polnem teku, v somestju pa ni občutiti tistega vznemirjenja in pričakovanja, ki bi ga pričakovali za tako pomemben dogodek. Kako EPK doživljajo mladi? Kako ocenjujejo delo, ki je bilo do sedaj narejeno? Kaj pričakujejo od projekta, ki naj bi bil namenjen zlasti gradnji boljše prihodnosti za mlade generacije in izboljšanju življenjskih pogojev v obeh mestih? O takih in drugačnih vprašanjih so v torek v Kulturnem domu v Gorici v sklopu Foruma idej, ki ga prirejajo SKGZ, Združenje Darko Bratina in Kulturni dom v sodelovanju s slovenskim programom RAI za FJK, razmišljali mladi Goričani z obeh strani meje, ki so tako ali drugače vpleteni v družbeno delovanje. Z Alenko Florenin so se pogovarjali Tina Balta, Simon Cotič, Lapo Farolfi, Katarina Visintin, Ana Kiara Curk in Ivana Vodopivec. Niz letošnjih srečanj Foruma idej je namreč posvečen EPK, dogodke predvajajo tudi na valovih Radia Trst A.

16-letni Ana Kiara Curk in Ivana Vodopivec sta dijakinji drugega razreda Gimnazije Nova Gorica in sta v sklopu predmeta ITS, pri katerem spoznavajo Evropske prestolnice kulture, odprli Instagram profil, s katerim seznanjata mlade z dogodki EPK 2025. »Menim, da seznanjenja med mladimi skorajda ni. Vse, kar vidijo, so javna infrastrukturna dela in redki dogodki, kot je bila instalacija z Luno na Bevkovem trgu. Kaj drugega pa mlade ne pritegne, ker ni dobrega obveščanja,« pravi Ana Kiara o svojih sovrstnikih. Z novim Instagram profilom si nadejata, da bi mlade obveščali in seznanjali na zanimiv in atraktiven način. Čeprav že odštevamo dneve do odprtja EPK, v mestih ni še videti nič otipljivega, dogodki pa so že v teku in dobro promovirani, pa meni 21-letna Tina Balta, študentka ekonomije v Padovi, glasbenica in odbornica Kulturnega društva Sovodnje. »Upam, da se bo vse izteklo pravočasno,« dodaja Simon Cotič, ki je magistriral iz medicinskih in farmacevtskih biotehnologij na Univerzi v Trstu in je skavtski voditelj ter aktiven pri športnem društvu Soča. Cotič opozarja predvsem na obnovo športne dvorane Bigot. Le-ta bi bila koristna tudi za koncerte, ki so privlačni za mlade. Gorica namreč nudi le malo večernih oz. zabavnih dejavnosti; mladi so tako prisiljeni se peljati drugam. »Veliko žurov se odvija po vaseh, ker odigravajo društva pomembno vlogo pri povezovanju mladih,« meni Lapo Farolfi, dijak petega razreda znanstvenega liceja Simona Gregorčiča, ki je tudi podpredsednik mladinskega odseka društva Sedej iz Števerjana. Da je v Gorici potencial v tej smeri neizkoriščen, meni tudi Katarina Visintin, študentka stikov z javnostmi na Univerzi v Vidmu in odbornica pri Slovenskem planinskem društvu v Gorici ter pri Kulturnem društvu Sovodnje. Drugačen pogled pa ima Novogoričanka Ana Kiara Curk, ki rada zahaja čez mejo v Gorico: predvsem Andrejev sejem in Okusi ob meji sta dogodka, ki jih ne gre zamuditi, pravi. Treba bi bilo delati tudi na boljšem medsebojnem spoznavanju mladih z obeh strani meje, še posebno v luči EPK, je izšlo iz pogovora, čeprav jezik predstavlja še veliko oviro. Ivana Vodopivec opozarja predvsem na pomanjkanje skupnih prostorov, kjer bi se mladi lahko družili.

