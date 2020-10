Kako ostati človek, to je vprašanje

Kinoatelje in ostali soorganizatorji festivala Poklon viziji so dokaz, da se kljub nenavadnim razmeram da izpeljati ambiciozno zastavljen program, ki vključuje kar sedem mest v dveh državah ter osrednjega gosta iz tujine. Ob nenehno naraščajočem številu pozitivnih na covid-19 v Sloveniji in ob zaostrovanju ukrepov tudi drugod to namreč ni več samo po sebi umevna stvar. 21. izvedbo festivala in podelitve Nagrade Darko Bratina je kljub vsemu preglasilo sporočilo letošnjega nagrajenca, srbskega režiserja Srdana Golubovića: družba naj ne zaide stran od iskanja odgovora na vprašanje »Kako ostati človek«. Nagrada mu je bila izročena na torkovi svečani podelitvi v novogoriškem kulturnem domu.

Golubovićev filmski opus z dosledno senzibilnostjo portretira življenje post tranzicijske družbe in z brezkompromisno naracijo razkrije moč skorumpiranih politično-ekonomskih sistemov, ki za seboj puščajo pokopališča ne samo usod posameznikov, temveč tudi idealov, je med drugim zapisano v obrazložitvi nagrade, ki sta jo na podelitvi v slovenščini in italijanščini prebrali Bratinovi hčerki Majda in Mila. »V veliko čast mi je, da sem postal dobitnik nagrade Darka Bratine, sociologa, filmskega kritika in levičarja. Nagrada je dokaz ljubezni do filma, posvečenosti, energije in strasti, ki sem jih v film vložil v dveh desetletjih ustvarjanja. Spominja me na to, da vsa borba za idejo filma ni bila zaman. To je nekaj najlepšega, kar filmski avtor lahko prejme. Brezmejna hvala vam za to,« se je organizatorjem zahvalil Golubović po prejetju nagrade, katere podobo je letos na novo zasnoval mladi oblikovalec Jakob Koncut.

Da je nagrajenčev opus edinstven tudi zato, ker ves čas ponuja priložnost za razmislek o tem, kaj lahko vsak posameznik naredi za družbo, v kateri so vsi enakopravni, v kateri ni razlik med različnimi kulturami in identitetami in tudi ne med socialnimi sloji, je na podelitvi poudarila vodja festivala, Mateja Zorn. »Njegovi filmi nas spodbujajo k razmišljanju o tem, v kakšni družbi si želimo živeti, predvsem pa nas učijo empatije do vsakega, učijo nas, kako smo lahko preprosto ljudje. Iskreno, iz srca in z močnim sporočilom,« je še dodala Zornova.Ljubitelje filma sta v dvorani s polovico prelepljenih sedežev zavoljo zagotavljanja varnostne razdalje pozdravila tudi novogoriški župan Klemen Miklavič in goriški občinski odbornik za kulturo, Fabrizio Oreti.