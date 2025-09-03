Kako so se in se še čezmejno spuščajo po Soči

V goriškem Kulturnem domu so v ponedeljek pod večer odprli razstavo z naslovom 39 let Soških regat. Gradivo zanjo - nekaj desetin velikih razstavnih posnetkov in ducat predmetov - so pripravili člani Kajak kluba Šilec, ki bo v soboto, 6. septembra, s Kajak klubom Soške elektrarne ponudil veslačem in javnosti možnost udeležbe ali ogleda štiridesetega čezmejnega spusta po Soči od sedeža solkanskega kluba pod elektrarno do priveza v Pevmskem parku. Torej 39 let, ker štirideset jih pač še ni bilo.

Odprtja razstave se je udeležilo kar nekaj članov, znancev, prijateljev in sorodnikov iz Gorice in Nove Gorice. Vsi so si navdušeno ogledovali fotografsko gradivo, ki oživlja spomine na častitljivo preteklost, ko je spust vodil do cestnega ločniškega mostu. Po izgubi sedeža pri podgorskem podvozu je Regata za kilometer pač krajša. Tudi privez ni več v dejanski klubski upravi, med odprtjem pa je bilo slišati, da bo občinska uprava končno le uslišala Kajakaški klub Šilec in poskrbela za zaščitno streho ter hrambo plovil, ki so sedaj po domovih klubskih veslaških uporabnikov.

Pri mikrofonu se je zvrstilo kar nekaj gostov in kajakašev, poleg predsednika Kajakaškega kluba Šilec Roberta Makuca, ki sicer tudi sam vesla na Regatah skoraj od vsega začetka. Pozdravil in povezoval je domski predsednik Igor Komel, sledili pa so mu goriški občinski odbornik za šport Giulio Daidone, predstavnik solkanskega kluba Andrej Ferlinc ter začetnika rečne čezmejno povezovalne pobude Albin Spacal in Bojan Makuc.

Tudi nekdanja župana

Svoje spomine na prireditev sta obudila tudi nekdanja župana Gorice in Nove Gorice, Vittorio Brancati in Mirko Brulc, ki sta v obdobju veslaške rasti podpirala množično pobudo v duhu Pohodov prijateljstva, Kolesarjenja prijateljstva, Števerjanskega spominskega čezmejnega pohoda, Sovodenjsko-biljenskih pohodov in pobude Poživimo mesto.

Aldo Rupel je razširil razlago na začetke rekreacijskega kajakaštva pod Gorico pred petinpetdesetimi leti ter na ostala redna in občasna dogajanja na Soči in Vipavi s tečaji, nekaj malega tekmami, poučevanjem najstnikov, čistilnimi akcijami, skoraj vselej v sodelovanju z Zvezo slovenskih športnih društev v Italiji. Navzoči zastopnik ZSŠDI Igor Tomasetig je podobno kot ostali podčrtal družbeno vlogo preseganja mejne črte, za katero upamo, da se ni le potuhnila v koledarsko omejeni čas EPK. Kajakaši bodo, tako kaže, vsekakor smuknili po vodni gladini, kot so doslej v nekaj desetletjih sedemnajstkrat zaveslali po Vipavi in dvaintridesetkrat na novega leta dan po Soči. Andrea Pahor je srečanje zaključil z branjem Gregorčičeve pesmi Soči.

Razstavo prirejajo KK Šilec, KK Soške elektrarne, ZSŠDI, Kulturni dom in kulturna zadruga Maja (v okviru projekta Čedermaci današnjega časa). Pokrovitelji so Dežela FJK ter občini Gorica in Nova Gorica. Razstava bo odprta do 10. septembra.