Kakovost, sodobnost in trajnost

Profesionalna fotografinja Dominique Pozzo in blogerka Dragana Radošević sta zasnovali zanimiv projekt z imenom Projekt D, da bi z njim dvakrat v letu, jeseni in spomladi, medijem in kupcem približali modne kose, ki so izdelani iz naravnih ali recikliranih materialov ter hkrati spodbujajo trajnostno modo. Projekt D je zaživel oktobra lani, zdaj pa je dobil še spomladansko različico. Če sta ga včeraj in predvčerajšnjim promovirali novinarjem, vplivnežem in blogerjem, bo danes odprt za širšo javnost, možna pa bosta tudi ogled in nakup izdelkov.

»Tisti, ki so nas obiskali doslej, so bili nad videnim navdušeni. In zelo radovedni,« sta nam povedali Dominique Pozzo in Dragana Radošević. Druga izvedba Projekta D v Raštelu 29 z izbranimi modnimi znamkami v spomladanski različici prinaša svežino in barvitost, ključni tematiki predstavljenih oblačil, torbic, nakita in drugih modnih dodatkov pa sta sodobnost in tradicija. »Zagovarjava načelo, da naj ljudje raje kupujejo modne kose, ki trajajo dolgo, kot da bi te menjavali vsako leto. In da naj raje plačajo nekoliko več za dobro narejen izdelek. Da bi, denimo, ženske ne kupovale vsak teden druge torbice, temveč izbrale eno, ki bo kakovostna, funkcionalna in trajna,« ilustrira Dragana Radošević.

Po drugi strani pa skupaj z Dominique Pozzo za Projekt D izbirata oblikovalce, ki svoja oblačila izdelujejo iz naravnih in recikliranih materialov, hkrati pa premorejo veliko kreativnosti. »Na oblekah, ki jih vidite, so napisane zgodbe. Oblikovalka si, preden začne z delom, prebere določeno zgodbo in na tej osnovi kreira obleko. Tukaj vidimo krivopetke,« doda Dominique Pozzo. In kdo so najpogostejši kupci? »Tipični profil kupcev ne obstaja, čeprav drži, da bodo dvajsetletnice tu težko kaj kupile. Od 25.-30. leta navzgor pa kupce že imava. Sicer pa je izbor oblikovalcev, ki jih predstaviva na Projektu D, tak, da je poskrbljeno za zelo različne okuse in stile, pa tudi cenovni razpon izdelkov je velik,« se strinjata sogovornici.