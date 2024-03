Kamniti most iz leta 1875 bodo obnovili

Kamniti most čez Pevmico Pri Štantovih, ki so ga po navedbah goriške občine zgradili leta 1875, bodo obnovili. V prejšnjih dneh so na goriški občini odobrili načrt za prenovo dotrajanega mostu, ki stoji na cesti med Pevmo in Štmavrom. Pri obnovi bodo upoštevali vse njegove zgodovinske značilnosti, tako da bo ohranil svojo originalno podobo.

»Obnova mostu je vključena v širši projekt vzdrževanja prometne infrastrukture na občinskem ozemlju,« poudarja občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti, po kateri so zeleno luč za izvedbo del prižgali, potem ko so pridobili soglasje vseh pristojnih ustanov, med katerimi je tudi spomeniško varstvo za arhitekturno in zgodovinsko dediščino.

»Obnovitvena dela bodo trajala 180 dni, naložba je vredna 350.000 evrov, ki jih bo v celoti zagotovila goriška občina,«še poudarja Sara Filisetti.