Kar 45 hišnih ljubljenčkov na lepotnem tekmovanju

Goriški občinski park je gostil četrto izvedbo blagoslova živali, ki ga je spremljalo tudi lepotno tekmovanje v znamenju dobre volje. Priljubljeni dogodek, ki je pritegnil izjemno veliko udeležencev, je potekal pod pokroviteljstvom goriške občine ter v sodelovanju z društvi La Cuccia, Zampette Cormonesi in Gli amici di Poldo.

Na lepotnem tekmovanju se je zbralo kar 45 hišnih ljubljenčkov, med katerimi so prevladovali psi, z izjemo dveh želv. Prisotni so bili župan Rodolfo Ziberna, podžupanja Chiara Gatta, občinska odbornica Patrizia Artico ter predstavniki društev, ki se vsakodnevno trudijo pomagati manj srečnim živalim. Ocene so dodelili glede na podobnost z lastnikom, glede na lepo vedenje in simpatijo. Vsi tekmovalci so prejeli priznanje za udeležbo, blagoslov pa je podelil župnik Fulvio Marcioni.

Navzoči so lahko prisluhnili zgodbi reševalne psičke Lamù, avstralske ovčarke iz enote reševalnih psov gasilcev FJK. Psička se je upokojila aprila, potem ko je dopolnila enajsto leto starosti. Zvesto je služila osem let. S svojim vodnikom Andreo Lebanom iz goriškega gasilskega poveljstva se je udeležila okoli sto intervencij, med drugim tudi reševanja ob zrušitvi mostu Morandi v Genovi in mednarodne misije po potresu v Turčiji.