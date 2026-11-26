Goriška občina ima s parkirno hišo v Manzonijevi ulici res smolo. Tokrat tudi dobesedno. »Dela bi se morala začeti in zaključiti, a je ves čas deževalo, zato smo parkirišče v prejšnjih dneh ponovno odprli,« je za Primorski dnevnik povedala občinska odbornica za infrastrukturna dela Sarah Filisetti. Za nanos smole, s katero bodo obnovili poškodovani del tal, en sam suh dan po njenih besedah ne zadostuje. Izvajalec potrebuje več dni brez padavin, da se smola pravilno strdi, ustrezni pa morata biti tudi temperatura in vlažnost zraka. Ko bodo razmere primerne, naj bi sanacija trajala največ teden dni.

Na 112 parkirnih mest v prvem nadstropju parkirne hiše v Manzonijevi ulici v Gorici se je spet mogoče zapeljati. Goriška občina je parkirno hišo 9. novembra zaprla, da bi izvajalec saniral poškodovano talno oblogo, a mu je načrte prekrižal dež. Ker tudi vremenska napoved ni obetala dovolj dolgega obdobja brez padavin, je občina odredbo o zapori preklicala. Kdaj bodo nadstropje zaradi del znova zaprli, še ni znano. Pritličje medtem ostaja nedostopno, tako kot od konca marca, ko so parkirno hišo odprli ... a le delno.

Zamenjati bodo morali približno četrtino talne obloge v prvem nadstropju. Premaz se je mestoma privzdignil, na izboklinah pa pod pritiskom poči že ob hoji. Izvajalci in podizvajalci še ugotavljajo, zakaj se je poškodoval le del površine. Kot je povedala odbornica, so ji predstavniki podjetij pojasnili, da se s takšnim primerom srečujejo prvič. Napako mora odpraviti izvajalec oz. podizvajalec, je poudarila Filisetti, občina za sanacijo ne bo plačala.

Poleti prazna mesta

O tem, ali Gorica sploh potrebuje približno pet milijonov evrov vredno parkirno hišo, se je razprava vnela že poleti. Od 3. junija stane ura parkiranja v Manzonijevi ulici 70 centov, kar je polovica običajne tarife v modrih conah v mestnem središču. Avgusta je bilo kljub nižji ceni veliko parkirnih mest praznih. K temu je verjetno pripomoglo tudi pomanjkanje sence. Občinska svetnica Noi Mi Noaltris GO! Eleonora Sartori je takrat podvomila, da je bila naložba potrebna, in opozorila na rast stroškov. Občinska uprava je ocenjevala, da je avgust prezgodaj za sklepanje o zasedenosti, in presojo napovedala za naslednje mesece.

Vprašanje stroškov se je sicer odprlo že med gradnjo, ki je trajala precej dlje od predvidenega, na seji goriškega občinskega sveta, ki je potekala prejšnji teden, pa je bila zaradi zadnjih zapletov parkirna hiša spet v ospredju. Za pojasnila so namreč zaprosili kar štirje svetniki, in sicer Emanuele Traini (Ragione Autonoma Fwd), Franco Zotti (Zotti contro tutti), Marco Rossi (Demokratska stranka) in že omenjena Sartori. Slednja je glede novembrske zapore poudarila, da odbornici Filisetti ne pripisuje odgovornosti za poškodbe obloge, županu in občinskemu odboru nasploh pa očita odločitev, da so parkirno hišo odprli pred dokončanjem del. Kot je opozorila, od marca niti en dan ni bilo mogoče parkirati v obeh etažah hkrati, saj protipožarni sistem v spodnjem delu ni v skladu s protipožarnimi predpisi. Filisetti je odgovorila, da sta z županom konec marca le umaknila zapore - slovesnega odprtja s prerezom traku in blagoslovom resda ni bilo -, zavrnila pa je tudi očitke o zgrešeni naložbi.

Poleti je bilo odprtje pritličja predvideno do konca leta, kar pa se ne bo zgodilo. »Naši uradi pripravljajo izvedbeni načrt, na podlagi katerega bo določena tudi časovnica del,« je povedala Filisetti. Po njenih besedah so se odločili za samodejni protipožarni sistem, ki deluje brez prisotnosti osebja, tehnični urad pa mora pripraviti nov načrt in ga poslati gasilcem v ponovno presojo. Nato bo treba izbrati izvajalca in izvesti dela. Po besedah odbornice postopek teče, jasnejši roki pa bodo znani po dokončanju izvedbenega načrta.

Do takrat je torej voznikom na voljo le prvo nadstropje. Ko bo vreme dopuščalo obnovo talne obloge, pa bo med sanacijo spet zaprta celotna parkirna hiša.