Karabinjerji aretirali dve vzgojiteljici

Karabinjerji so aretirali dve vzgojiteljici, ki sta osumljeni zlorabe invalidne deklice. Vzgojitelji sta zaposleni v enem izmed ronških vrtcev z italijanskim učnim jezikom, na nadaljevanje sodnega postopka čakata v hišnem priporu.

Preiskava, ki jo je vodilo goriško javno tožilstvo, se je začela decembra 2023 in je bila zaradi resnosti primera zelo hitra. V vrtcu je prihajalo do fizičnega in psihičnega nasilja. Vzgojiteljici naj bi deklico stresali in naj bi se je lotevali s klofutami, poleg tega naj bi ji kričali in jo zmerjali, pri čemer naj ne bi manjkalo psovk in kletvic. Varnostne organe je na nasilne izpade opozorilo šolsko osebje.