»Karabinjerki« izročila 12.600 evrov in zlatnino

Karabinjerji iz Gorice so prijeli ženski, ki sta v preteklih dneh ogoljufali 89-letno Goričanko. Našli so tudi celoten plen, ki sta ga ji z zvijačo ukradli. Gospo je pred nekaj dnevi po telefonu nagovoril moški glas, ki se je predstavil kot podčastnik karabinjerjev, v resnici pa je bil goljuf. Obvestil jo je, da je bila hči vpletena v hudo prometno nesrečo. Podrla naj bi mlado mamo z malim sinčkom, pri čemer sta se oba hudo poškodovala in je njuno življenje viselo na nitki.

»Podčastnik« je napovedal obisk karabinjerke (ki je bila prav tako v resnici goljufica) in svetoval 89-letnici, naj ji izroči 12.600 evrov ter zlatnino, da bi tako plačala globe, pri čemer bi lahko njeno hčer izpustili. Starka je nasedla in lažni karabinjerki oddala vse svoje imetje. S sostorilko sta nato pobegnili neznano kam.

Goriški karabinjerji so ju takoj začeli iskati in so medtem pridobili več ključnih informacij. Tatici so zasledili v središču Gorice in ju ustavili. Med osebno preiskavo so našli celoten plen. Ženski so ovadili, denar in zlatnino pa so vrnili žrtvi goljufije.