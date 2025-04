»V Tržiču potrebujemo vključevanje«

V nedeljo in ponedeljek, 13. in 14. aprila, bodo občanke in občani Tržiča izbirali novega župana. Za to funkcijo se potegujejo trije kandidati - Luca Fasan, Bou Konate in Diego Moretti, s katerim danes objavljamo intervju. 55-letnega Morettija podpira levosredinska koalicija, ki jo sestavljajo liste Demokratske stranke, katere pripadnik je tudi sam županski kandidat, ter občanske liste Monfalcone civica e solidale, Insieme con Moretti in Progressisti per Monfalcone.

Diego Moretti ima za sabo dolgoletno politično izkušnjo. Od leta 2004 do leta 2008 je bil pokrajinski sekretar Marjetice, nakar je bil do leta 2013 namestnik pokrajinskega sekretarja Demokratske stranke. Še pred tem - od leta 1990 do leta 2013 - je bil občinski svetnik v Občini Štarancan, od leta 2004 je bil tudi podžupan in odbornik za proračun, osebje in šport. Od leta 2013 - torej že tretji mandat - je vodja skupine demokratov v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine.

Zakaj ste se odločili, da kandidirate za tržiškega župana, čeprav vam tretji mandat v deželnem svetu še ni potekel?

Včasih so okoliščine takšne, da preprosto ne moreš reči ne, predvsem če prošnjo nate naslovi veliko ljudi, s katerimi že leta sodeluješ in si močno navezan - tudi čustveno - na nek prostor. Sprva sem, tako kot tudi nekateri drugi, izrazil svojo pripravljenost, da se angažiram za mesto, kar pa se je nato razvilo v župansko kandidaturo, ki jo podpira celotna leva sredina.

Kako ocenjujete delo sedanje desnosredinske občinske uprave in katera so vprašanja, ki bi se jih v primeru izvolitve za župana najprej lotili?

Tržič je kompleksna občina. Namesto da bi se zavzemala za združevanje, je odhajajoča uprava s svojim delovanjem mesto razdelila in je zaostrila odnose z nekaterimi tu živečimi tujimi skupnostmi, kot da bi to bilo v Tržiču edini problem. Rešiti je treba težka socialna vprašanja, ponovno vzpostaviti ravnovesje odnosov z družbo Fincantieri in z njo povezanimi podjetji, ponovno je treba zgraditi tudi odnose z občinami v Spodnjem Posočju.

Slogani in proklamacije nekdanje županje v zadnjih devetih letih niso imeli nobenega učinka, razen tega, da so navzven pokazali podobo mesta, ki ga v resnici ni. Tržič potrebuje pomiritev, ne pa nadaljnje razklanosti.