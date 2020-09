Kazen tvegajo tudi uporabniki

Goriški finančni stražniki so med sredino tiskovno konferenco o razkrinkanju štirih spletnih piratov pojasnili, kako je delovala ena izmed aplikacij, ki omogočajo ogled avtorsko zaščitenih vsebin. Imenuje se Evil King Media; na njej so bili brezplačno na razpolago najrazličnejši plačljivi televizijski kanali in filmi, brati je bilo mogoče tudi knjige in časopise. Kdor si je naložil aplikacijo na telefon, je moral pred tem znižati stopnjo zaščite mobilne naprave. Tako je bil telefon še bolj pod udarom spletnih goljufov in virusov. Kdor je uporabljal aplikacijo Evil King Media, je tudi sam kršil zakon o avtorskih pravicah, zaradi česar tvega do 25.000 evrov globe in do treh let zaporne kazni.

