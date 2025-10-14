KD Sovodnje sloni na ljubezni do domače vasi

V znamenju spominov na preteklo društveno delovanje in hkrati s pogledom, usmerjenim v prihodnost, je Kulturno društvo Sovodnje v soboto praznovalo 80-letnico svojega delovanja.

Društveni predsednik Denis Galliussi je v svojem nagovoru izrazil ponos ob tako pomembnem jubileju in se v nadaljevanju zahvalil vsem, ki so skozi desetletja s predanostjo, energijo in ljubeznijo do domačega kraja soustvarjali zgodbo Kulturnega društva Sovodnje, ki je med drugim ravno v okviru letošnjega praznovanja dobilo nov logotip. Galliussi je še posebej izpostavil, da je Kulturno društvo Sovodnje kraj, kjer se stikajo spomini in prihodnost, kjer starejši predajajo izkušnje, mlajši pa prinašajo sveže ideje.

Dogodek z naslovom Naših 80 let – pričevanja, spomini, prihodnost je povezovala društvena odbornica Romina Cijan, ki je v svojem nagovoru izpostavila pomembno vlogo Kulturnega društva Sovodnje na gledališkem in zborovskem področju. Ženska vokalna skupina Konflues ter otroški zbor s svojimi nastopi negujeta in širita glasbeno dediščino. Prav tako društvo skrbi za ohranjanje tradicionalnih vaških praznovanj, kot sta praznik svetega Martina in miklavževanje, ki povezujeta celotno vaško skupnost. Poudarila je tudi, da se društvo aktivno zavzema za razvoj in promocijo literature ter umetnosti, kar potrjujejo številne publikacije, ki so bile izdane v minulih letih.

Na slavnostnem večeru so društvu čestitali številni gostje. Med njimi je bil župan Občine Sovodnje Luca Pisk, ki je ob obletnici pohvalil delo odbornikov in društvenih prijateljev ter poudaril pomen kulturnih in športnih društev za življenje v občini. Zbrane so nagovorili tudi Marino Marsič, pokrajinski predsednik SKGZ za Goriško, Maja Humar, pokrajinska predsednica ZSKD za Goriško, in Aleš Nanut, član upravnega odbora ZKB Trst Gorica. S priložnostnimi darili so se praznovanju pridružili tudi predstavniki drugih društev, ki delujejo na Goriškem.

Ganljivi spomini in zgodbe

Med večerom so obudili bogato zgodovino Kulturnega društva Sovodnje. Nekdanji predsedniki, člani in prijatelji društva so z občinstvom delili ganljive spomine in zanimive zgodbe, pogovor je vodil dolgoletni društveni sopotnik Robert Juren.

Emil in Drago Tomsič sta orisala začetke društva in gradnjo Kulturnega doma, ki so ga leta 2014 poimenovali po Jožefu Češčutu, odbornica Savina Cotič je predstavila zgodovino folklorne skupine, Sonja Pelicon, srce in duša Sovodenjskih deklet, pa je razkrila svoje najlepše zborovske spomine. Vesna Tomsič je spregovorila o gledališču in uspešni prireditvi Miss over 50, Robert Tomsič o pustnih običajih, gradnji pustnih vozov in o tradicionalnem pustnem koledovanju po vasi. Valentina Nanut je spregovorila o otroškem pevskem zboru, odbornik Erik Figelj o vaških praznikih in tradicijah, ki bogatijo vsakdanje življenje v Sovodnjah, mlada odbornica Nika Tomsič pa o prihodnosti društva. Posebno priznanje je prejel Emil Tomsič, najstarejši član in dolgoletni predsednik, in sicer za izjemen prispevek k slovenski kulturi v Sovodnjah.

Misli shranili v časovno kapsulo

Del programa je zaznamovala tudi predaja časovne kapsule, v katero so odborniki shranili misli, spomine in drobne predmete ter jo zaupali mladim v varstvo do stoletnice društva.

Večer se je zaključil v sproščenem in prijetnem vzdušju. Prisotni so skupaj nazdravili in se posladkali s torto, ki jo je podarila Pekarna Cotič v spomin na očeta in dedka Janka Cotiča, dolgoletnega predsednika Kulturnega društva Sovodnje in pomembnega stebra društva.