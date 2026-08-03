Nekateri sočani se bodo preizkusili v drugih sredinah

Nekateri odbojkarji, ki so lani igrali za Sočo SloVolley v moški B-ligi, iz katere je sovodenjska ekipa izpadla, so se odločili, da bodo odbojkarsko pot nadaljevali v drugih sredinah in tako ostali v B-ligi oziroma se preizkusili v tujini.

Podajalec Samuel Princi (letnik 1996) se seli v Abruce, kjer bo v prihodnji sezoni branil barve B-ligaša Montorio Volley. Ekipa je sicer lani v skupini D osvojila 13. mesto med štirinajstimi sodelujočimi in izpadla iz lige, a je v letošnji sezoni odkupila pravice za nastop v tej ligi.

Sočo zapuščata tudi standardna centra. Ivan Devetak (letnik 2002) bo igral bližje domu, saj bo ravno tako nastopal v B-ligi v Casalserugu, ki je bil lanski nasprotnik Soče SloVolley. Casalserugo se je uvrstil na 9. mesto.

Franc Miklus (letnik 2007) pa se je odločil, da se bo preizkusil v povsem novi sredini in se seli v nemško drugo ligo. Igral bo za PSVNeustrelitz. Gre za manjše nemško mesto, ki je kakih 100 kilometrov oddaljeno od prestolnice Berlina.

»Za prestop sem se odločil, ker me je zanimala izkušnja v tujini in v novi ekipi, saj sem doslej vedno igral pri Soči. Rad bi se preizkusil v višji ligi, poleg tega pa me zanima, kako je v ligah, ki niso italijanske,« je svojo izbiro utemeljil Miklus, ki se bo po vsej verjetnosti tudi lotil študija na daljavo, a še izbira pravo univerzo zase.