Kdo bo prenovil skupni trg obeh Goric?

Leto 2025, ko bosta Gorica in Nova Gorica skupaj prevzeli naziv Evropska prestolnica kulture, se naglo bliža. EZTS GO je zato pred nekaj dnevi objavil razpis za ureditev Trga Evrope / Transaplina in t. i. Fabianijevega tridenta (ulice Caprin, Foscolo in Luzzato) v Italiji. Zainteresirana gradbena podjetja, ki bi želela prenoviti območje, imajo čas od danes do 1. septembra, da se prijavijo na ta razpis.

Ocenjena vrednost del znaša dobrih 2,5 milijona evrov, točneje bodo 1,88 milijona namenili Trgu Evrope / Transalpina, 678.000 evrov pa znaša obnova Fabianijevega tridenta.

Gradbena dela predvidevajo preplastitev območja Trga Evrope in dela cest, ki zajemajo trident, tako na slovenski kot italijanski strani meje ter polaganje tlakovcev iz kakovostnega kamnitega materiala, izgradnjo fontan, ureditev javne razsvetljave, izgradnjo sistema za zbiranje deževnice, po potrebi izgradnjo ali zamenjava povezanih storitev ter ozelenitev območja. Navedena dela je treba izvesti v enem samem sklopu in z enim samim razpisnim postopkom, je navedeno v razpisu.

Glede na to, da se leto 2025 naglo bliža, morajo podjetja, ki se bodo prijavila na razpis, zagotoviti, da bodo dela izvedla v roku. Ta morajo biti zaključena do 31. decembra 2024. Začetek del je sicer predviden že decembra letos, ko bodo odprli gradbišče, pa bo imelo izbrano podjetje za dela na voljo 270 koledarskih dni brez prekinitev.