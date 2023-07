Kdo bo zmagal, Merkeduci ali Grediščani?

Končno je prišel čas za nogometni obračun, ob zaključku katerega bo znano, kdo bo letošnji zmagovalec trofeje društva Dob. Merkeduci ali Grediščani? V Doberdobu je že nekaj dni veselo po zaslugi dogodkov, ki jih društvo Dob prireja, da bi popestrilo življenje v vasi in da bi hkrati prispevalo k druženju med različnimi generacijami Doberdobcev. V tem duhu sta potekali večerji, ki sta jih Merkeduci in Grediščani izpeljali v četrtek. Danes ob 20. uri bo na nogometnem igrišču tekma med Merkeduci in Gredišcani, od 21.30 dalje bo v občinskem parku glasbo vrtel DJ Boškin. Jutri, 30. julija, ob 19. uri bosta turnir v briškoli in ples s skupino Happy Day. Ob 21. uri bo tombola.