Kinoateljejev cikel o slovenskem filmu v Italiji z Majo Weiss

Kinoatelje bo prihodnji teden začel z novim ciklom o slovenskem filmu v Italiji. Gledalcem bodo ponudili razgiban vpogled tako v aktualno kot tudi v restavrirano slovensko filmsko produkcijo, filmi bodo opremljeni z italijanskimi podnapisi. Cikel bo povezoval globino in umetniško izraznost različnih žanrov, ter gostil številne avtorje in filmske ekipe, ki so soustvarile prikazane filme. Nastaja v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom, Hišo filma ter Uradom vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu in je del uradnega programa Evropske prestolnice kulture GO! 2025.

Skupno vodilo filmskega programa bo prepletanje dogodkov, s katerimi bodo počastili tudi 25. obletnico podeljevanja nagrade Darko Bratina na festivalu Poklon viziji. Skupaj z gostjami in gosti bodo praznovali četrt stoletja nagrade, ki nosi sporočilo o transformativni, humanistični in poetični moči filmskih podob.

Začetek cikla, 18. januarja, ki bo pospremil dan spomina na žrtve holokavsta, odpira novi dokumentarec Maje Weiss, prve dobitnice nagrade Darko Bratina 1999. Čustveno potovanje skozi temne epohe zgodovine nosi naslov Zajeti v izviru - Slovenski otroci Lebensborna. Na projekciji bodo navzoči avtorica filma, producentka Ida Weiss iz produkcijske hiše Bela film ter soscenaristka Nataša Konc Lorenzutti.