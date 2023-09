Kinološko tekmovanje privedlo 170 tekmovalcev iz 39 držav

Na novogoriškem stadionu in v sosednji Gorici se v teh dneh odvija 31. svetovno prvenstvo šolanih psov, ki se ga udeležuje rekordno število nastopajočih in rekordno število sodelujočih držav z vsega sveta. Kot je v imenu organizatorjev, Športno kinološkega kluba Vrtnica, povedal Hari Arčon, sicer tudi predsednik Kinološke zveze Slovenije, se v Novi Gorici mudi kar 170 tekmovalcev iz 39 držav sveta, med drugim tudi iz Argentine, Brazilije, Tajvana, Filipinov, ZDA, Kanade, Venezuele in Japonske. Svetovno prvenstvo šolanih psov se bo sklenilo v nedeljo, 10. septembra.

Slovenija je doslej najpomembnejše kinološko tekmovanje, ki je hkrati najvišji dokaz sposobnosti vodnika in psa, gostila že petkrat, najprej leta 1992 v Ljubljani, zatem pa v letih 2001, 2006, 2016 in letos v Novi Gorici.

»Organizacija 31. svetovnega prvenstva šolanih psov je zagotovo zasluga prejšnjih kakovostno izpeljanih prireditev, ki smo jih izpeljali v Novi Gorici. FCI nam zaupa, saj vedo, da smo tako pomembno in tako veliko kinološko prireditev sposobni izpeljati,« je prepričan Hari Arčon.

Tekmovanje se začenja vsak dan ob 6.30 in konča ob 19.30, le v soboto in nedeljo, torej 9. in 10. septembra, bo urnik tekmovanja nekoliko krajši.