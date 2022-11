Kljub dežju množično na odprtju novega marketa

Več sto ljudi se je včeraj dopoldne zbralo na odprtju novega marketa verige Famila, ki ga je skupina Unicomm zgradila na območju nekdanje tovarne tobaka med Drevoredom 20. septembra in Ulico Torrianijev v Gorici. Množica kupcev z dežniki v rokah je potrpežljivo prisluhnila slavnostnim nagovorom in blagoslovu ter počakala na prerez traku, nakar je preplavila 1500 kv. metrov prodajnih površin trgovine, katere gradnjo je skupina iz kraja Dueville pri Vicenzi zaupala hčerinskemu nepremičninskemu podjetju Emmedue. Market ima 34 uslužbencev: 14 je novozaposlenih, 9 jih prihaja iz drugih trgovin verige Famila, 11 pa je nekdanjih uslužbencev marketa Komauli pri pevmskem mostu, ki je prejšnji teden po 98 letih obratovanja za vedno zaprl svoja vrata.

Odprtja se je udeležil tudi goriški župan Rodolfo Ziberna skupaj z nekaterimi člani odbora in občinskimi svetniki. »Vsak "krst" je prazničen, današnji dogodek pa je za naše mesto tudi pomemben. Odprtje nove trgovine prinaša nova delovna mesta v času, ko so mnoga podjetja v krizi in prisiljena k odpuščanju. Ob tem je jasno, da se je lastništvo tega projekta lotilo ne le premišljeno, ampak tudi s srcem, saj je zaposlilo uslužbence trgovine Komauli, na katero so bili Goričani zelo navezani. Ne nazadnje želim izpostaviti, da bo po zaslugi te naložbe ponovno zaživelo območje opuščene tovarne tobaka,« je dejal Ziberna in se zahvalil navzočim članom družine Komauli za dolgoletno delo s strankami.

Predsednik družbe Unicomm Marcello Cestaro je spomnil, da je novi market že drugi, ki ga odpirajo v Gorici, saj je v Ulici Terza Armata trgovina Famila »doma« že vrsto let. »Želimo si, da bi mesto našo prisotnost doživljalo kot nekaj globoko ukoreninjenega in zanesljivega. Z naložbami nadaljujemo, ker smo si zastavili pomemben cilj: želimo si, da bi velika družina Unicomm dosegla 10.000 sodelavcev,« je pojasnil Cestaro. Trenutno je v marketih Famila in drugih trgovinah družbe v Venetu, Furlaniji - Julijski krajini, Emiliji - Romanji, Umbriji, Toskani, Markah in Laciju zaposlenih 7700 ljudi. Novi goriški market je srednje velikosti; po Cestarovih besedah se trgovine s tako površino trenutno dobro obrestujejo po vsej Italiji.Pred marketom so uredili veliko parkirišče, ki je dostopno tako z Drevoreda 20. septembra kot iz Ulice Torrianijev ter je bilo včeraj že pred 10. uro, ko je bilo napovedano odprtje, nabito polno. V novih prodajnih prostorih je kupcem na voljo preko 14.000 prehranskih in drugih artiklov, med katerimi je 5000 svežih živil.