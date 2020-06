Kljub neznankam so se začele priprave

Kljub številnim neznankam in ob pomanjkanju jasnih navodil iz Rima so na goriški občini stekle priprave na prihodnje šolsko leto. Župan Rodolfo Ziberna se je prejšnji petek srečal z ravnatelji mestnih večstopenjskih šol, saj je za osnovnošolska in nižješolska poslopja ter vrtce odgovorna ravno občina.

»Zadovoljni smo, da nam občina stoji ob strani, saj bomo morali skupaj rešiti kar nekaj odprtih vprašanj,« poudarja ravnateljica Večstopenjske šole Gorica Elisabetta Kovic in pojasnjuje, da z ministrstva za šolstvo še niso prejeli smernic v zvezi z začetkom prihodnjega šolskega leta; september je za vogalom, vsakršno načrtovanje pa je v tem trenutku zelo težavno. Ravnatelji še najbolj pogrešajo informacijo, ali bo res treba razrede deliti na dva dela, zaradi česar bi šole potrebovale več učnega osebja in verjetno tudi učilnic. »Dokler ministrstvo ne izda svojih smernic, je težko karkoli napovedati in načrtovati. Goriško občino sem zaenkrat pozvala, naj odpelje staro šaro, ki se je nabrala v nekaterih šolah, tako da bomo v prihodnjih mesecih že pripravljeni, če bo treba razpolagati z dodatnimi učnimi prostori,« pravi ravnateljica Elisabetta Kovic in opozarja, da bodo velik problem tudi šolski prevozi.

»Septembra bo največjo težavo po vsej verjetnosti predstavljal prostor, saj bodo po šolah predvidoma potrebovali več učilnic. Zaradi tega bomo preverili stanje v vseh šolskih stavbah in ugotovili, katere šolske prostore je mogoče spremeniti v učilnice,« pravi župan in pojasnjuje, da bodo v preverjanje vključili tudi višješolska poslopja.