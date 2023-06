Ključ do uspeha v življenju je ljubezen do družine in zemlje

Kaj postavlja temelje 150-letni zgodovini družinskega podjetja? Vera in ljubezen, je namignil antropolog Enrico Maria Milič, ki je z mislijo na besede pesnika Giuseppeja Ungarettija ob vrnitvi na soško bojno polje uvedel v zgodovino kraja, kjer od leta 1870 stoji Lokanda Devetak. Vera in ljubezen do ozemlja, družine, hvaležnost do prednikov, ki so skozi generacije prenašali dragocene vrednote, zaupanje v inovacijo, spoštljiv odnos do skupnosti in do identitete so krojili stoletje in pol življenja ob mizah gostilne in okrog nje.

Krčmar, duhovnik in zdravnik so bili stebri vsake skupnosti, zato je pogovor o vaški »lokandi« raziskava o duši nekega teritorija, kot je zgovorno potrdilo srečanje ob predstavitvi knjige La locanda ai margini d’Europa, na katerem sta se z novinarko Martino Vocci pogovorila Avguštin Devetak in Enrico Maria Milič. Kot je povedala moderatorka večera v nabito polni Lokandi Devetak na Vrhu, vsaka zgodba potrebuje pripovedovalca: gostilničar si je zamislil knjigo, ki bi lahko dokumentirala ukoreninjenost obrata (in družine, ki ga upravlja) v domačem kraju, antropolog iz mešane družine pa je iskal način, da bi spoznal in utrdil zapostavljen del lastnih korenin v neposrednem stiku z resnično zgodbo o obmejni identiteti.

»Kdor je gostoljuben in spoštljiv, pozdravlja v obeh jezikih, »zato bo tudi knjiga imela dvojno različico: izšla je v italijanščini pri založbi Bottega Errante, novembra pa bo sledila izdaja v slovenskem jeziku. Knjigo Enrica Marie Miliča bodo danes ob 18. uri predstavili v Trstu, in sicer v knjigarni Lovat v Drevoredu 20. septembra.