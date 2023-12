Kmalu drugi razpis za male projekte

Včeraj je zasedala skupščina članov EZTS GO. Ob proračunu so bili predstavljeni tudi izpeljani projekti in prihajajoči izzivi. »Medtem ko EZTS uspešno zaključuje dvanajsto leto delovanja, v Evropi še naprej nastajajo nova združenja za teritorialno sodelovanje, kar je znak, da so za prihodnost obmejnih območij potrebni javni organi s čezmejnimi pristojnostmi,» pravi predsednik Paolo Petiziol in dodaja, da je izjemno pomembna struktura za čezmejno območje. »Vendar ne smemo pozabiti, da ne deluje kot zasebni subjekt, temveč zanj veljajo vsi zakonski postopki javne uprave,» je poudaril.

Na srečanju je bil poudarek na razpisih Interreg Italija-Slovenija za male projekte, saj je EZTS GO upravljavec evropskega sklada za obdobje 2023-2026. V prvem razpisu je bilo izbranih 27 čezmejnih projektov, ki se bodo začeli izvajati v začetku 2024, medtem EZTS GO pripravlja že drugi razpis, ki bo objavljen v prvih mesecih leta 2024.

V sklopu projekta Evropska prestolnica kulture je EZTS GO so omenili več dosežkov, med katerimi so platforma Borderless wireless GO! 2025, ki bo poskusno začela delovati prihodnji teden, razpisi za preureditev Trga Evrope (dela naj bi stekla v začetku prihodnjega leta), organizacijo dogodkov povezanih z GO! 2025, kot sta koncerta pri Rdeči hiši in sodelovanje z občinami pri teritorialnem marketingu, ki je ena pomembnejših aktivnosti, ki jo je potrebno izvajati v letu 2024.

Na skupščini je vodstvo EZTS predstavilo tudi projekt, ki ga je vodilo v sklopu programa B-solutions, in projekt vzpostavitve čezmejnega sistema za zposojo koles GO2GO: projekt je v teku in bo zaključen v 12 mesecih, izvjajo ga v sodelovanju s tremi občinami z namenom oblikovanja enotnega območja mestnih storitev za prebivalce in turiste.

»Za ustrezno upravljanje sklada Interreg in naraščajočih dejavnosti, povezanih z letom 2025, je EZTS GO okrepil svojo strukturo z novimi sodelavci,» je povedala direktorica Romina Kocina in pristavila, da podpisujejo tudi pogodbe z univerzami za zagon stažev s študenti. »Vendar človeški viri še ne zadostujejo, saj je obveznosti vse več, zato bo potrebno nadgraditi sodelovanje z vsemi našimi institucionalnimi partnerji, da se bomo lahko držali rokov, izpolnili obveznosti in izkoristili vse ustvarjene priložnosti,» je zaključila direktorica.